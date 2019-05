Budou se volit europoslanci

Koncem tohoto týdne se uskuteční volby do Evropského parlamentu (EP). K volební urně se můžete vydat v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volby. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Volební lístky by měl každý oprávněný volič dostat do poštovní schránky v místě trvalého bydliště, a to nejpozději tři dny před volbami. Budou také k dispozici ve volebních místnostech. Při volbách do EP je jediný volební obvod, kterým je celá Česká republika. Vybírat můžete z kandidátek 39 politických stran. Úspěšná bude ta, která překročí hranici pěti procent. Můžete také zakroužkovat dva kandidáty, kterým chcete dát preferenční hlas.

Autor: Regina Hellová