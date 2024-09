„Řešil jsem milion věcí, neustálé telefony, k tomu pocit obrovské zodpovědnosti. Občas se ztrácím ve dnech. Několikrát se mi stalo, že jsem si je popletl,“ říkal v pondělí zjevně unavený Novotný.

Vše začalo v sobotu dopoledne, kdy hrozila evakuace Zdoňova. Rybník nad obcí se naplnil a hrozilo, že bezpečnostní přeliv nevydrží. Příprava na evakuaci byla hektická, nakonec však vznikl plán na upouštění vody strouhou vytvořenou bagrem. V době, kdy již bylo vše na dobré cestě začala „zlobit“ nedaleká Metuje.

Víkend byl dramatický nejprve ve Zdoďově později i v Teplicích. Co bylo na úplném začátku?

V pátek ještě nebyl ani první povodňový stupeň a já jsem obvolával podle povodňového plánu lidi a instituce, které jsem měl informovat. Týkalo se to například Domova Dolní zámek poskytujícího pobytovou sociální službu, hotelů, penzionů, kempů nebo krajské střední školy, bylo potřeba kontaktovat povodňové komise nad námi i pod námi. Bylo toho hodně, ale kdybychom to neudělali a nebyli malinko napřed, tak by se nám později všechno sesypalo.

Jak jste mezi sebou v rámci obce komunikovali kromě telefonování?

Vytvořili jsme si skupinu na whatsappu, ve které byla povodňová komise, technické služby a hasiči, abychom se vzájemně informovali a nekřížili se u jednotlivých zásahů. Tam ještě máme záchyt událostí. Pak to však začalo být tak rychlé, že si to nikdo nedokáže představit. Jedete v jednom kole a není čas na nic.



V Teplicích Metuje kulminovala v neděli odpoledne, jaká je nyní situace?

Voda ustupuje, cesty jsou průjezdné, řešíme veškeré následky po povodni. Odstraňujeme spadané stromy, uklízíme nepořádek, zajišťujeme vysoušeče pro občany i naše hasiče, protože jim to vyplavilo stanici.

Jak hodnotíte operaci rybník, kde odborná firma bagrem vytvořila strouhu pro odtok vody do okolních luk?

Myslím si, že se to podařilo vyřešit výborně. Zafungovalo to, hladina se již výrazněji nezvedla, bezpečnostní přeliv se nepoškodil. Až opadne voda, uvidíme, v jakém je stavu.



Můžete popsat pocity ze sobotního odpoledne, kdy hrozilo, že voda z rybníku zatopí domy?

Představte si, že se na vás valí úplně všechno. To není zdaleka jenom rybník, rozhodujete o evakuaci, jednáte s hasiči, policií… A to není jen Zdoňov, problémy pokračovaly v Teplicích, v Dědově a Janově. To je ohromný úsek vody a vy to řešíte a tlačíte před sebou.



Sobotní drama tedy dopadlo dobře, evakuace nebyla nutná. V neděli jste už neměl na povídání s novináři prostor. Stručně jste hlásil, že nemáte čas mluvit, nejde elektřina a dochází vám baterka v mobilním telefonu. Byly to pro vás právě v tu dobu nejhorší chvíle?

Řeknu vám, že to byl jeden velký fičák. Nevěděl jsem, kde mi hlava stojí. Řešil jsem milion věcí, neustálé telefony, k tomu pocit obrovské zodpovědnosti. Občas se ztrácím ve dnech. Několikrát se mi stalo, že jsem si je popletl. Když se zdálo, že se všechno podařilo vyřešit, dostal jsem se, ani nevím jak, domů do Zdoňova, kde nás to málem vytopilo. Zdoňov byl bez signálu, manželka běhala okolo domu v teplákách, doma byla i dcera. Vlastním traktorem jsem tam narychlo udělal rygoly, aby voda stékala do pastviny, přes centrálu jsem si dobíjel mobil a už jsem fičel zpátky do Teplic. Když jsem dorazil, povodňová vlna začala nabíhat, potom nám do toho vypadla elektřina. Bylo to neuvěřitelné.

Věděl jste, co se děje v jiných částech země?Už jsem si ani nebral počítač, protože nebyl čas sledovat zprávy zvenčí. Když jsem potom viděl, co se všechno hnalo přes Českou republiku, říkal jsem si, že jsme dopadli ještě dobře.

Jak dlouho jste byli bez proudu?

To se mě ani neptejte, já nevím. Počkejte, teď si uvědomuji, že jsem na neděli spal na radnici a elektřina v noci nešla. Rozsvítilo se nám tu nouzové osvětlení, takže jsem si hledal místo, aby mi to nesvítilo do obličeje. Ještě v noci proud chvíli šel, to na mě pípaly výjezdy hasičů. Intervenovali jsme, aby na tom ČEZ zamakal a nějak se to povedlo nahodit těsně před tím, než by mi mobil zkolaboval.

Říkal jste, že jste noc trávil na radnici. Kolik jste toho od čtvrtka naspal?

Já vůbec nevím. Vzpomínám si, že jsem při usínal, uslyšel jsem v budově ránu. Bylo to okno, které jsem potom hledal. Když jsem se snažil znovu usnout, běžela mi hlavou spousta věcí, které jsem se marně snažil vytlačit. Já opravdu nedokážu říct, kdy jsem spal.



Možná to je předčasná otázka, ale víte už teď, jaké je z krizové situace poučení?

Jedno mě napadá. Zpočátku jsme stíhali dokumentovat události, jak postupně přicházely. Později už to nešlo. Hrozně mě mrzí, že zřejmě nedokážeme všechny věci zpětně zrekonstruovat pro příště. Asi dáme do kupy část, ale komplexní reflexi mít nebudeme. I když budeme příště obohacení o mnoho zkušeností, stejně se to nedá celé zachytit a nakonec stíháte jen to nejnutnější. Poučení… Máme tady například náhon, takže dnes už víme, že je potřeba si udělat značku, kam až může voda sahat, aby nedošla k Dolnímu zámku. Podobné věci musíme rychle udělat, než se vytratí z paměti.



