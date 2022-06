Narážení sudu se ujal sládek Pavel Novák, kterému asistoval ředitel pivovaru Petr Kaluža. "Doufám, že se to povede," podíval se na historický soudek čekající na naražení "jehlovou" pípou, kterou pamatují už jen dříve narození pivaři. "Je mi ctí, že zde můžeme oslavit 150 narozeniny spolu s vámi, přímo v srdci našeho krásného města. Za těch 150 let pivovar zažil těžké i dobré doby, jsem pyšný na to, že jsme zřejmě nejstarší stále fungující společností v Náchodě. Síla našeho pivovaru je v lidech, kteří ho tvoří. A když se podívám na tým, který zde dnes pracuje, tak si jsem naprosto jistý, že nás čeká minimálně dalších 150 krásných let," nešetřil optimismem Petr Kaluža a poděkoval asi 150 lidem, kteří se starali o zajištění oslav.

Pod nápisem Primátor nechyběl na pódiu ani starosta města Jan Birke. "Město Náchod je krásný náhrdelník plný diamantů - jedním z nich je náchodský zámek, kostel sv. Vavřince, Beránek, radnice i lidé, kteří v něm žijí. Další démant je Primátor, který dnes slaví narozeniny," třímal v ruce Jan Birke narozeninový dar v podobě korbelu se znakem města. "Kdyby přišel den, že vám bude smutno, budete plný depresí a nebudete vědět co se děje, tak běžte dolů do sklepa. Tam na rozdíl ode mne máte tu velkou výhodu, že si můžete natankovat plný tuplák," předal Petru Kalužovi plechový narozeninový dárek. "Užijte si dnešní den a oslavte ho plnými doušky," vzkázal příchozím.

Sládek Pavel Novák poté bravurně narazil sud se speciálně uvařeným Jubilejním ležákem a došlo na přípitek. "Ačkoliv pivovar Primátor je známý tím, že produkuje spoustu speciálů a přichází na trh s mnoha různými pivními styly, tak co jiného vám můžeme nabídnout na oslavu krásného výročí, než to, co v celé republice umíme nejlépe a co nás po světě proslavilo - a to je klasický český ležák," prozradil Pavel Novák, že sváteční pivo je vařeno z českých surovin. "Ale nebyl by to Primátor, kdyby si na vás nepřipravil něco speciálního. Jeden z použitých chmelů se jmenuje Harmonie a je to novější česká odrůda," připil si na zdraví s celým náměstím.

Poslední oficiální částí byl křest knihy "150 let pivovaru Primátor". Toho se ujali autor publikace Jan Čížek a ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. "Jako správný Náchoďan jsem si již od mladých let oblíbil pivo Primátor, ale jako historik, kterým jsem se stal, mě mrzelo, že pivovar nemá zmapovanou historii. Vědělo se jen to, že byl založen v roce 1872. Prošel jsem na dvě desítky knih a několik desítek kartonů různých spisů, a na základě toho vznikla tato kniha," popsal Jan Čížek cestu k vydání publikace. "Kromě jiného se v knize dozvíte, jak tehdejší měšťané byli odvážní, když se pustili do velmi nejistého projektu - museli prodat část městského majetku a obrovsky se zadlužit. Ale podařilo se a v Náchodě tak vznikl první skutečně moderní průmyslový pivovar na parní pohon v širokém dalekém okolí," popsal historik zrod pivovaru zaznamenaný v knize, jejíž desky s tradičním pozdravem "Dej Bůh štěstí" Jubilejním ležákem pokřtila Martina Ferencová.

Pak už se na podiu střídaly hudební kapely s doprovodnými soutěžemi, děti řádily na skákacím hradě a zdobily svá těla smývatelným tetováním a malováním na obličej, a dospělí z plna hrdla ochutnávali z široké nápojové nabídky. Program završil půlnoční ohňostroj.