/FOTO, KVÍZ/ Na komíně jen nedaleko polských hranic a poblíž řeky Metuje je možné pozorovat čápy. Samec přiletěl do Náchoda už v březnu, o něco později se u něho zabydlela samice a společně opravili a vylepšili hnízdo. Nyní už mají čtyři potomky. Objektivem je zachytila fotografka Petra Valentová z Náchoda. S oblibou a nadšením sleduje jejich chování, vzájemnou komunikaci i starostlivost o mláďata.

Ze života čápů. Na komíně poblíž polských hranic v Náchodě žije čapí rodinka. Rodiče se o čtyři mláďata vzorně starají. | Foto: se svolením Petry Valentové

„Dozvěděla jsem se, že čápata byl nedávno kroužkovat ornitolog. Rodiče se sem vracejí už několik let údajně z Jižní Afriky. Samec vždy přiletí první, jako tomu bylo i letos v březnu. Samice dorazila o dva týdny později. Je neuvěřitelné, jak si pamatují cestu," říká Petra Valentová, které se před pár dny konečně podařilo vyfotit mláďata. Do té doby se malí opeřenci schovávali v hnízdě a nebylo možné si je prohlédnout.

„Čápi se u mláďat střídají a když se jeden z nich vrátí do hnízda, to je rachot. Oba rodiče zakloní hlavy dozadu a vítají se klapáním zobáků. Je to randál," směje se fotografka. Na snímcích, které postupně vznikaly od března, si můžete prohlédnout celou čapí rodinku.

Pokud se chcete o hnízdění čápů nejen ve svém okolí, ale v celé České republice dozvědět více, můžete navštívit webové stránky České společnosti ornitologické. Najdete zde mimo jiné i mapu čapích hnízd.

A jestli máte pocit, že toho o čápech už ledacos znáte, otestujte své znalosti v kvízu.