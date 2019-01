Náchod - Tikají už téměř sto deset let. Lidé, procházející přes zdejší Masarykovo náměstí vždy letmým pohledem podle nich kontrolují, zda je třeba si pospíšit nebo mají ještě čas. Jedná se o hodiny na věži náchodské radnice. Málokdo si možná všiml, že včera ráno se čas v centru města na hodinu zcela zastavil.

Stroj radničních hodin už zase tiká přesně. Na zimní čas ho nastavil Tomáš Unger, který se o hodiny stará. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Ruční přetáčení by je mohlo poškodit

Tomáš Unger, který se o hodiny stará už bezmála čtyři roky, měl napilno. Musel je seřídit podle zimního času, který se ze soboty na neděli posouval o hodinu zpátky. To obnášelo brzký ranní příchod do liduprázdné budovy radnice, jenž mu umožnil strážník Městské policie Náchod Petr Domáň a zdolání přibližně sto třiceti schodů vedoucích do věže. „Je mnohem lepší a šetrnější stroj na šedesát minut zastavit, než čas ručně přetáčet. V takovém případě se stroj točí velmi rychle a může dojít k jeho opotřebení či poškození," vysvětlil Unger. Ten je vyučeným elektromechanikem a poprvé se dostal k hodinám na radnici už ve svých šesti letech díky tatínkovi, jenž se o ně v minulosti také staral. „Táta je strojní mechanik, takže jsem v tomto oboru vyrostl," upřesnil. Jak dodal, hodiny chodí udržovat jednou měsíčně, ale z ulice je kontroluje i několikrát denně. Vždy, když je v jejich dosahu a doslechu.

Přestože hodiny oslaví v příštím roce sto deset let, jsou stále ve výborné kondici. Aby šlapaly jak mají, je důležité nejen jejich důkladné seřízení, ale i pravidelná údržba. „Jsou velice citlivé. Záleží i na tom, jaký druh oleje a jaké množství se použije při jejich promazávání. Na chod mají vliv dokonce i roční období a prudké teplotní výkyvy," uvedl Unger, který doufá, že se na jejich úctyhodné jubileum nezapomene. „Zasloužily by si kompletní velkou údržbu, vyvěsit závaží a celkově vyčistit," dodal na závěr.