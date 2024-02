Dvě stě metrů dlouhý úsek silnice I/33 v katastrálním území obce Dolany se od pátku 1. března na sedm měsíců uzavře. Důvodem jsou pokračující práce na stavbě obchvatu Jaroměře.

Foto: ŘSD

Na uzavírku, která by měla trvat do konce měsíce září, upozornilo řidiče Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Královéhradeckého kraje na sociální platformě X. "Obousměrný provoz bude převedený na nově vybudovanou provizorní komunikaci," informovalo stručně ŘSD. Při průjezdu obcí by řidiči měli dbát zvýšené pozornosti a sledovat dopravní značení.

