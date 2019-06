„Výjezd z Masarykova náměstí a ulic Hronova, Krámská a Hrašeho bude možný pouze přes ulici Palackého po pěší zóně, kde bude vytvořený koridor pro průjezd vozidel, zároveň bude otočený směr jednosměrné komunikace Palackého. Vyjíždět se bude dále ulicí Hurdálkova a Volovnice,“ vysvětlila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Řidiči, kteří pojedou od Hradce Králové a Nového Města nad Metují do Hronova nebo Červeného Kostelce, by neměli zajíždět do centra města, ale pokračovat po silnici I/33 až na okružní křižovatku „u Čedoku“ nebo využít náhradní trasu okolními obcemi.

Pro chodce budou na pěší zóně v ulici Palackého vyhrazené koridory. Určitá omezení musí přetrpět i tamní obchodníci, kteří musí mít schované reklamní stojany a zároveň před jejich prodejnami nezastaví zásobovací vozidla.