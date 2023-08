Že emoce k divadelnímu představení neodmyslitelně patří je neoddiskutovatelný fakt. Ale neplánovaný emoční výbuch doprovázený fyzickým útokem udělal nepříjemnou kaňku v závěru 93. ročníku festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. V rámci představení byla vystupující herečka napadena technikem, kterému se nelíbil styl pojetí hry, kdy herečka přelézala sedačky v hledišti. Urostlý muž vrazil herečce razantní políček, po kterém se poroučela k zemi. Napadení šetřila i Policie ČR.

93. Jiráskův Hronov skončil v sobotu sejmutím české, unijní a festivalové vlajky a definitivní tečku za ním udělal tradiční ohňostroj. | Foto: Jiří Mach

Útok šokoval asi pět desítek diváků v hledišti i členy souboru D.R.E.D. na jevišti. "Napadena byla členka našeho souboru technickým pracovníkem divadla, a to přímo během představení. Asi nejdrobnější herečka dostala ránu do obličeje od mladého, namakaného týpka. Naše představení nepovažoval za divadlo a vadilo mu, že během inscenace vcelku ohleduplně a opatrně přelézala prázdné divadelní sedačky," popisuje událost člen souboru Michal Kudrnáč. "Lidsky dokážu pochopit, když někomu ujedou nervy. Už míň je mi ale srozumitelné, že si tu agresi musí vybít zrovna na nejkřehčí osobě z celého našeho souboru."

Napadená herečka se k celé události nechtěla už vracet. "Nebudu to komentovat, nechci více přilévat olej do ohně," uvedla krátce.

To, co se během představení událo konsternovalo i diváky v obecenstvu. "Stalo se to kousek ode mně. Do teď si z toho nesu dost nepříjemný zážitek. I já jsem měla strach. Když jsem se ohradila, tak jsem si říkala, jestli mi nenatáhne také facana. Vůbec nechápu, že je možné, aby se toto stalo," okomentovala na sociální síti nepříjemný zážitek z pátečního odpoledne divačka Mogedyby Woa.

"Incident se odehrál tři řady přede mnou. Netušila jsem, že rozlícený pán u dveří je pořadatel a ani co bude následovat. Nesrozumitelně něco mumlal, vykřikl, že toto není žádné divadlo a současně dívku udeřil do obličeje tak silně, že upadla na zem mezi sedačky," popsala situaci pohledem z publika Alena Novosadová.

Na festivalu Jiráskův Hronov byla napadena herečka. Útok řeší policie

Michal Kudrnáč byl zaskočen jak jednoznačnou agresí, tak i následným přístupem ředitelky festivalu. "Bezprostředně po incidentu na nás křičela, že ona je tu ředitelka a že se žádná policie volat nebude. Poté, co jsme policisty zavolali a oni dorazili, celou dobu obhajovala útočníka a vyjadřovala se přezíravě o našem představení. Nezaznamenal jsem naprosto žádný lidský zájem o zdraví či psychický stav oběti, spíš lehkou manipulaci k tomu, aby přijala omluvu útočníka a vše se vyřešilo domluvou a zametlo pod koberec," zklamal ho přístup ředitelky festivalu Šárky Čmelíkové.

Vedení festivalu Jiráskův Hronov reagovalo veřejnou omluvou téměř až 24 hodin po incidentu. "Celá situace je velmi nepříjemná jak pro samotné aktéry, tak pro festival a zejména pro festivalové hosty a návštěvníky. Jakékoliv řešení konfliktů formou násilí je nepřijatelné. Zaměstnavatel ihned po incidentu přijal potřebná opatření. Za vedení festivalu se napadené herečce i návštěvníkům omlouváme. Incident řeší Policie ČR," stálo ve společném prohlášení provozní ředitelky festivalu Šárky Čmelíkové, programového ředitele Jana Julínka a předsedy Festivalového výboru Josefa Jana Kopeckého.

Konflikt mezi dvěma lidmi potvrdila i policejní mluvčí Iva Kormošová. "K incidentu došlo v Hronově v pátek 4. srpna krátce po 17. hodině. Policisté to řešili jako přestupek proti občanskému soužití, který podstoupíme příslušnému městskému úřadu," uvedla policejní mluvčí.

To, že by situaci brala na lehkou váhu ředitelka festivalu odmítá. "Určitě jsem nebagatelizovala fakt, že náš technik někoho uhodil. Neschvaluji násilí v jakékoliv formě a v jakékoliv chvíli - ani ve vypjatém okamžiku," říká Šárka Čmelíková, kterou mrzelo, že napadená herečka nechtěla přijmout nabízenou omluvu. "To že jsem bagatelizovala jejich vystoupení… Nooo - řekla jsem jim, kde má divadlo meze. To jo, to jsem řekla," vrací se k incidentu, k němuž nabídla z pozice ředitelky festivalu i osobní řešení bez asistence mužů zákona. "Ale to už byla přivolaná policie na cestě. Když vidím, jakou odezvu to celé vyvolalo, tak jsem nakonec ráda, že u toho byla státní moc," dodala Šárka Čmelíková, kterou tato nepříjemná kaňka v závěru festivalu velice mrzí. "Připravit festival stojí hrozně moc práce desítek lidí. Pak se stane to, co se stalo…," povzdechne si se slzami v očích. "Ten dotyčný je z toho svého činu zdrcený. Je to člověk, který divadlo miluje, pracuje tu 25 let a není to rozhodně žádný násilník. Je si vědom toho, co se stalo, a bere to jako osobní obrovské selhání. Opravdu je z toho zdrcený."

Nezaujatým pohledem se na incident podívala Ludmila Pohanková, která má desetiletou zkušenost s ředitelováním náchodské Prima sezóny. "Byla bych velmi nespokojená, kdyby herci podnikli nedomluveny výpad do hlediště a šlapali po sedadlech. To se prostě nedělá. Bezesporu na to nejde reagovat fackami. Nehájím technika, řešit situaci fackou není přístojné. Nicméně soubor se vůči divadlu nezachoval korektně, když personál neinformoval o svém záměru vstoupit do hlediště a chodit po sedadlech. To je s ohledem na polstrování sedadel v Jiráskově divadle také nepřístojné," říká Ludmila Pohanková.

Podrobněji se vedení Jiráskova Hronova k celé záležitosti vrátilo až po skončení festivalu, kde vyjádřilo jednoznačný odsudek použití fyzického násilí ze strany divadelního technika vůči herečce souboru D.R.E.D. a upřímnou lítost nad celou situací, kterou nelze brát na lehkou váhu.



"Na odpoledním představení inscenace Totování souboru D.R.E.D. v pátek 4. 8. v hronovském Jiráskově divadle došlo k incidentu, když divadelní technik z obavy o zdraví kolem sedících diváků a o možné zničení majetku zasáhl neadekvátním způsobem a udeřil otevřenou dlaní do obličeje herečku, která performovala na sedadlech mezi diváky.



Festivalové vedení tento krok okamžitě odsoudilo jako nepřijatelné pochybení technika a herečce i souboru se po skončení představení jménem organizátorů omluvilo. I po festivalu bude s herečkou a souborem dále v kontaktu ve snaze o dořešení celé situace. O omluvu herečce se po skončení představení pokusil také technik, herečka však omluvu odmítla. Technik byl externím zaměstnancem festivalu a platnost jeho smlouvy s koncem festivalu vypršela. Celá věc je nyní šetřena jako přestupek Policií ČR a do uzavření vyšetřování se vedení k události nemůže dále vyjadřovat.



Divadelní festival Jiráskův Hronov si dlouhodobě zakládá na otevřeném a svobodném sdílení a vyjadřování a usiluje o vytvoření přátelského a inkluzivního prostředí pro všechny zúčastněné. Umělecká svoboda a bezpečí diváků i účinkujících jsou pro vedení festivalu i další organizátory jednoznačnou prioritou. Jakékoliv fyzické násilí považujeme za nepřijatelné a ještě jednou jeho použití důrazně odsuzujeme.



Za vedení festivalu



Jan Julínek, programový ředitel a tiskový mluvčí festivalu



Šárka Čmelíková, provozní ředitelka festivalu



Josef Jan Kopecký, předseda Festivalového výboru