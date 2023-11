Nový „soused“ podle něj staví bez toho, že by proběhlo územní či stavební řízení, k němuž by byli manželé Skřivánkovi přizváni. „Já jsem mu dopřál ten luxus, že jsem ho upozornil na protizákonnost jednání. Ale žádná reakce, je mu to jedno. Nejdříve mlžil, že jako všechno bude v pořádku, ale pak začal vyhrožovat, že běda když někde budu říkat, že tam staví načerno,“ dodává Skřivánek. „Takový přístup mi rozhodně vadí. Docela mě ale překvapuje, že obec, která je automaticky účastníkem stavebního i územního řízení, nezajímá, že se v jejím katastru staví černé stavby,“ říká Skřivánek, který podal k odboru výstavby MěÚ Jaroměř podnět k prošetření, zda se jedná či nejedná o černou stavbu.

V klidné části obce Nový Ples na Náchodsku stojí rodinný domek, kde už deset let bydlí manželé Skřivánkovi. Aniž by o tom předem věděli, nebo se dokonce stali účastníky stavebního řízení, začal podle Tomáše Skřivánka spolumajitel sousedního pozemku stavět. Ovšem bez stavebního povolení. „Tady se evidentně porušuje stavební zákon,“ zlobí se Skřivánek při pohledu na základové pasy s trčícími armaturami a opodál budovaný základ pro stavební desku. „Nevím, kde to jsme. Na Divokém Západě?“ nelíbí se mu.

Dotčený soused vnímá nařčení jako jednoznačně lživé. „K tomu nemám slov. Žádná černá stavba tam není ani tam nikdy nebyla. Dělaly se tam jen nějaké terénní úpravy,“ tvrdí stavebník Jiří Cabuk. Jeho stanovisko nezviklaly ani fotografie prokazující, že na jeho pozemku skutečně stavební práce započaly. „Jestli to máte vyfocené, tak to máte super. Já o ničem takovém nevím. Takových fotografií vám na Photoshopu nechám udělat klidně stovku. Chcete? To není problém,“ trvá si na svém stavebník, podle kterého na pozemku proběhla jen skrývka a jsou tam dvě hromady hlíny. „A to je všechno, co tam je,“ tvrdí Cabuk.

I za Fejfara se slavilo o den dříve. Bývalý starosta se omluvil, že přestřelil

Více světla do záležitosti nevnesl ani starosta obce Martin Slezák, který přiznal, že o dění odehrávajícím se necelých 500 metrů od obecního úřadu nic neví. „Popravdě řečeno za obec nikdo žádné šetření nedělal, takže nedokážu říci, jestli tam něco bylo. Na místě jsme nebyli, takže nevím, jestli tam probíhá nějaká stavební činnost nebo ne,“ říká starosta. „Dostali jsme akorát vyrozumění ze stavebního úřadu, že se tam něco děje. My do těch končin ani nemáme přístup, protože příjezdová komunikace k tomuto pozemku je soukromá,“ dodává starosta Slezák.

Kontrolní prohlídka nic nezjistila

Věcí se naopak zabýval stavební odbor radnice v Jaroměři. „Pan Skřivánek podal na stavební úřad v Jaroměři oficiální podnět k tomu, že na sousedním pozemku vzniká nepovolená stavba. My jsme podnět prošetřili přesně podle zákona. Dva pracovníci zde provedli kontrolní prohlídku, ale na místě nic nezjistili,“ informuje vedoucí odboru výstavby MěÚ Jaroměř Michal Měšťan. „Při kontrole byly pořízeny fotografie místa, je zadokumentováno, že tam žádná stavba není. Pokud se nemýlím, byla tam v té době jen hromada zeminy. Tím pádem nebyl podnět potvrzen a záležitost se uzavřela,” doplňuje Měšťan. „Pokud by se tam nyní vyskytla nějaká stavba, tak bychom udělali kontrolní prohlídku obratem znovu a řešili bychom to,” ujišťuje.

To, že základové pasy byly zahrnuty a schovány pod kupy zeminy, už stavební úřad nezkoumal. „Upřímně nemáme páku jak to zjistit. Nemůžeme přijet na kontrolní prohlídku s bagrem, rozkopat pozemek a náhodou zjistit, jestli někde není něco schovaného,” říká Měšťan, že úředník na kontrolní prohlídce zadokumentuje pouze to, co vidí. „Pokud tam žádná stavba viditelná není, tak je to bohužel tímto způsobem uzavřeno v souladu se stavebním zákonem.“

Bojí se vší a sní o dvou metrech. Nejdelší dredy má Jiřina z josefovské vinotéky

Zdánlivě jednoduchá finta, jak potenciální černou stavbu skrýt, ale nemusí vyjít. „Pokud se přijde na to, že v době kontroly tam už stavba byla, a budou jednoznačné důkazy, že stavebník obešel stavební úřad zahrnutím stavby, tak si zahrává, že dostane pokutu za přestupek,” dodává Měšťan.

Ta by přišla i tehdy, pokud by stavba pokračovala. „To už se ale bude zřejmě jednat o nadzemní část, kterou už lehce zeminou nezahrnou. Tam je přestupek nemine, protože dosud žádné povolení nemají,” uzavírá vedoucí odboru výstavby.