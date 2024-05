Když koncem března vyzváněl Lence Hlaváčkové z Hejtmánkovic telefon, tak ještě netušila, že se začíná rodit spolupráce, jejíž výsledek uvidí miliony lidí. Z druhého konce spojení se ozval hlas zástupkyně organizačního týmu MS v ledním hokeji. „Během hovoru vyšlo najevo, že mají zájem, abychom oblékly hostesky, které budou po zápase na ledě u ocenění nejlepších hráčů utkání," říká polovička týmu Laiva, které tvoří tvůrčí duo Lenka Hlaváčková a Ivana Hanušová. S odstupem a s úsměvem přiznává, že zpočátku si ani neuvědomila, o jak významnou událost se jedná. „I když jsem věděla, že se bude u nás hrát hokejové mistrovství světa, tak jsem nějak přeslechla začátek telefonátu a myslela, že chtějí sukni pro hostesky třeba na zápas Litvínov s Kladnem," popisuje, že by ji ani ve snu nenapadlo, aby organizátoři tak významného sportovního podniku oslovili malou firmu z Broumovska.

Když se ujistila, že opravdu komunikuje s pořadatelským týmem MS, tak na jejich poptávku přikývla. „Chtěly jsme vědět, jakou mají představu. Čekala jsem, že nám pošlou fotografie sukní z nějakého renomovaného a známého módního domu, že si nás spletli, ale opravdu poslali naší tvorbu, a že vědí, co chtějí," říká, a doplňuje, že se pořadatelé mistrovství o tvorbě Laivy dozvěděli nepřímo prostřednictvím české první dámy, která si byla na začátku roku v Hejtmánkovicích také vybrat sukni a už s ní ve společnosti sklízela úspěch. „Někde viděli, že naši sukni nosí i paní Pavlová, a to v nich zřejmě vzbudilo důvěru i k tak malé firmě, jako jsme my," těší Lenku Hlaváčkovou další signál stoupajícího kreditu firemních výrobků.