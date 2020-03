/ROZHOVOR/ Před červenokosteleckou firmou Batist Medical je od středečního rána rušno. Firma, která se specializuje na výrobu Nano roušek, se rozhodla dát všem Kostelečákům roušky zdarma. Nezapomíná však ani na další instituce ve svém okolí a v kraji. Z jejích skladů také mizí respirátory. „Jeden z nich dostal i prezident Miloš Zeman. Dar pro hlavu republiky však byl specifický,“ řekl Deníku ředitel červenokostelecké firmy Tomáš Mertlík. Ten se pro Deník rozhovořil nejenom o specifikách Nano roušek, ale i o překupnících zdravotnického materiálu. Ti podle ředitele mají v Červeném Kostelci zavřené dveře.

Tomáš Mertlík | Foto: Michal Fanta

Žijeme v době, kdy se roušky a respirátory vyvažují takřka zlatem. Stíháte jejich výrobu?

Předem je nutno říct, že se naše firma zaměřuje převážně na výrobu roušek. V našem případě na Nano roušky. Respirátory nevyrábíme, ale dodáváme. Respirátory jsme zařadili do nabídky, když nás požádali o zajištění dodávek naši zákazníci. Naši dodavatelé je umí také nabídnout. Takže je to už cirka dva a půl měsíce, co je nabízíme. Co se pak týče roušek, tak jsme narychlo dokončili vývoj, kdy k výrobě používáme nanomateriál. Před týdnem jsme rozjeli první linku, která dokáže vyrobit až dvacet tisíc kusů těchto roušek za den. Měsíčně tak jsme na jedné lince schopni vyrobit 500 tisíc roušek. A před pár hodinami jsme spustili i druhou linku, kde vyrábíme roušky s gumičkami. U ní chceme po testovacím provozu dosáhnout podobného výkonu.