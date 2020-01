V sobotu dopoledne odstartoval od Základní školy v Horním Kostelci 44. ročník tradičního silničního Novoročního běhu. Teplota se pohybovala okolo bodu mrazu a na start 11 500 metrů dlouhého okruhu se postavilo 67 běžců.

Kamil Krunka (SK Nové Město nad Metují). | Foto: archiv pořadatelů

Běžci Kamil Krunka z SK Nové Město nad Metují a Petr Pechek z TJ Maratonstavu Úpice vyběhli s plným nasazením a už na prvním kilometru si udělali velký náskok. Tempo jim vydrželo až do konce a čekalo se, zda některý z nich pokoří traťový rekord. To se však nepodařilo, do cíle doběhl jako první Kamil Krunka s časem 38:50 minut. Petr Pechek zdolal trať za 39:22 minut. Rekord tak stále drží od roku 2001 Norbert Smuda z Wroclawi, který tento okruh zdolal v čase 37:37 minut.