/FOTO, VIDEO/ Památkově chráněný Červený most v Babiččině údolí po roční náročné rekonstrukci opět překlenul řeku Úpu. Jeho dřevěná konstrukce je z místních modřínů a dubů. Stavba za 11 milionů korun je po kolaudaci otevřená turistům i cyklistům.

Červený most v Babiččině údolí po roční náročné rekonstrukci opět slouží turistům a cyklistům. | Foto: Tomáš Linek

Červený most pod altánem na Rýzmburku je důležitým turistickým rozcestníkem i odpočinkovým zákoutím v Babiččině údolí. Už z dálky ho poznáte díky červenému zbarvení. Právě tudy protéká romantické koryto řeky Úpy. Most najdete na křižovatce tras červené a modré turistické značky.

„Trámový věšadlový most mezi Slatinou nad Úpou a Žernovem u České Skalice opět slouží veřejnosti. Lidé ho mohou přejít nebo přejet na kole," potvrdila Eva Jouklová ze státního podniku Lesy České republiky, který mostu opět vrátil nepřehlédnutelný půvab i funkčnost. Jen motorová vozidla na most nesmí, vjezd je zakázaný. Výjimku mají sanitky a další vozy integrovaného záchranného systému do 3,5 tun.

A jak nový most postupně vznikal? To podrobně ukazuje následující video:

Stavbaři před rokem rozebrali dřevěnou konstrukci mostu a na novou použili 21 modřínů s několika duby. Opravili i kamenné podpěry a středový pilíř. „Modřínové dřevo na nosné trámy pochází přímo z lesů, které v místě spravujeme,“ řekl Karel Fišer, oblastní ředitel Lesů ČR pro východní Čechy. Trámy dělníci instalovali už nabarvené načerveno. Vše se dělo se souhlasem Národního památkového ústavu v Josefově, který si vymínil, aby most vypadal jako před rekonstrukcí.

ČERVENÝ MOST Zdroj: Foto: Jan HolýPůvodní most byl podle památkářů postavený v roce 1880 pod názvem Prinz Franz Josef´s Brücke. Nahradil někdejší brod a sloužil jako spojnice na takzvané Panské cestě. Spodní stavbu mostu tvoří dvě kamenné nábřežní opěry a jeden kamenný pilíř v korytu řeky Úpy. Samotná konstrukce mostu je dřevěná s dvojitým věšadlem, které je zakomponováno do dřevěného zábradlí. Mostovka je zesílena ocelovými profily. Národní památkový ústav uvádí, že se jedná o hodnotný doklad mostního stavitelství ze závěru 19. století.

