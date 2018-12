Hradec Králové - Senátoři zvolení ve volebních obvodech Královéhradeckého kraje zpravidla do horní komory Parlamentu dochází pravidelně. Výjimku však tvoří senátor za Rychnov nad Kněžnou Miroslav Antl. S účastí na hlasování jen 41 procent měl v období mezi roky 2016 a 2018 nejvíce absencí z celého Senátu.

Martin Červíček. | Foto: archiv

Někteří senátoři vykonávají hned několik politických funkcí zároveň. Miroslav Antl je na kraji zastupitelem a členem dvou výborů. V Senátu, kam byl zvolen za ČSSD, i přes slabou docházku vede Ústavně-právní výbor, za což mu od ledna bude náležet odměna 116 tisíc měsíčně. Mimo to je členem několika dozorčích a správních rad. Například v náchodské nemocnici, v ZOO ve Dvoře Králové nebo v Českém olympijském výboru.

Ještě více politických funkcí má Jan Sobotka zvolený za STAN obvodě Trutnov. Je místopředsedou senátního výboru pro zahraniční věci, předsedou bezpečnostního výboru na kraji a starostou Vrchlabí. Za všechny tři funkce bude od ledna dostávat měsíčně zhruba 179 tisíc korun bez senátorských náhrad. Na rozdíl od Antla je Sobotkova účast v Senátu solidní. To platí i o dalších senátorech z Královéhradeckého kraje - Tomáši Czerninovi a Jaroslavu Malém. Všichni se v Senátu účastní zhruba 80 procent hlasování.

Červíček zůstane ve dvou funkcích

Poslední z krajských senátorů, Martin Červíček z ODS, je ve své funkci teprve několik týdnů. A podle vyjádření tiskového oddělení Královéhradeckého kraje bude i nadále zastávat pozici 1. náměstka hejtmana, byť neuvolněně. I za tuto „vedlejší“ funkci by mu však mohlo od ledna náležet až 65 tisíc.

Odměny členů zastupitelstev krajů se řídí podle nařízení vlády,“ napsala mluvčí kraje Simona Velčovská. Ministerstvo vnitra však Deníku potvrdilo, že stanovuje jen maximální částku, o výši odměny musí rozhodnout zastupitelstvo. Může být v rozmezí 0 až 65 tisíc korun.

Politolog: Není to defekt demokracie

Podle politologa Jiřího Štefka je kumulace funkcí fenoménem rozšířeným v celé zemi. Určitě to podle něj není defekt demokracie. Pro zájmy města prý může být i výhodou, když starosta zároveň sedí v Parlamentu. Jako problém vidí spíš neúčast na hlasování. „Z morálního hlediska by měli hlasovat, protože za to berou peníze. Svědčí to o úplné nedospělosti české parlamentní kultury,“ uvedl Štefek. Zároveň ale připomněl, že voliči některé kandidáty často volí i s vědomím toho, že politik bude mít více funkcí a platů.