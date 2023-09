Den pracovního volna ve čtvrtek 28. září využila řada Čechů i k nákupům v Polsku. Na tržnici v příhraničním městě Kudowa-Zdrój jich byly od brzkého rána doslova davy. Nápor nakupujících očekávají prodejci i dnes a v sobotu.

Nákupy na tržnici v polském městě Kudowa-Zdrój ve čtvrtek 28. září. | Video: Deník/ Regina Hellová

Sýry, ryby, uzeniny, cukrovinky, koření, máslo, ale i cibule, brambory, česnek. Nakupující plnili tašky především potravinami. Zájem byl i o cigarety, tabák a drogerii. Prodejci nabízejí také oblečení na všechna roční období a příležitosti, nechybí zde stánek s vánočními stromky a osvětlením, proutěným zbožím, rybářskými potřebami, kuchyňským nádobím a mnoho dalšího. Parkoviště byla plná k prasknutí. Přestože tržnice už je pouze v levé části, ta pravá je už několik měsíců zbouraná, stánků a prodejců je tak velké množství, že si vybere a nakoupí snad úplně každý.

„Přijeli jsme hlavně pro uzené makrely, sýry a cukrovinky pro děti. Je tu obrovský výběr a s kvalitou jsme spokojení. O cenách ani nemluvím. Manžel si koupil cigarety, asi se toho zlozvyku už nezbaví. Ještě se podíváme na bundy. Mají výběr," pochvalovali si manželé Dostálovi z Hradce Králové. Do Kudowy na nákupy jezdí přibližně každý měsíc. Jediné, co se jim tentokrát nezamlouvalo, byla cesta od hraničního přechodu z Náchoda-Bělovse. „Sotva jsme přijeli do Polska, už jsme uvízli v koloně. Ale asi se to dalo čekat," krčili rameny.

Češi v Polsku plnili také nádrže automobilů. Cena benzínu a nafty je zde zhruba o osm korun za litr levnější oproti čerpacím stanicím v nedalekém Náchodě.