/FOTOGALERIE/ Jen pár metrů od silnice protínající Českou Skalici zhruba čtvrt kilometru od Muzea Boženy Němcové se první červencové odpoledne odehrával nezvyklý obřad. V donedávna „jalovém“ koutě mezi dvěma zdmi stojí dřevěnou stříškou zastřešená lednice, kterou mladá žena v bílých šatech plní potravinami.

Myšlenkou veřejné lednice je, aby sloužila komukoliv a byla přístupná všem bez rozdílu. Na jedné straně do ní každý může cokoliv dát (v rámci pravidel) a na straně druhé si z ní každý může cokoliv vzít. | Foto: Deník/ Jiří Řezník

Už ji „nakrmili"

Zelná polévka, káva, sirupy, nealko nápoje, čokolády, bonbony, domácí vajíčka, povidla, vločky, těstoviny, arašídy či sušenky - to vše putovalo v premiérové várce do první veřejné lednice v Královéhradeckém kraji. Lednice bude přístupna všem a to bez rozdílu. Na jedné straně do ní každý může cokoliv dát (v rámci pravidel) a na straně druhé si z ní každý může cokoliv vzít.