Vzniká zde totiž projekt Luxfer Open Space - prostor pro současné umění, který mají ve své režii provozovatelé zdejší Galerie Luxfer. Barokní kovárnu po veřejné prezentaci svého programu na zasedání zastupitelstva a podpisu smlouvy s městem získali k užívání loni v listopadu.

Po dohodě s Národním památkovým ústavem v Josefově už začaly nutné a rozsáhlé sanační práce.

„Byla zde nefunkční elektroinstalace, došlo tedy k novým rozvodům elektřiny, vody i odpadů, bylo nutné odstranit nežádoucí vlhkost na stěnách,“ prozradil úvodní kroky Roman Rejhold, majitel Galerie Luxfer, která by měla být do dvou let přemístěna do přízemí kovárny z Riegrovy ulice, kde působí už deset let.

Hlavním cílem provozovatelů je pod jednou střechou představovat současné umění. „V prvním patře budou ateliéry rezidentů, v polyfunkčním prostoru v podkroví se budou pořádat veřejné přednášky. Nedílnou součástí budou rovněž rezidence nejen tuzemských, ale i zahraničních umělců, kteří zde budou tvořit pod vlivem České Skalice a okolí,“ nastínil smělé plány Rejhold. Tuto formu uměleckého konání zasazeného do historických i současných reálií města si již provozovatelé vyzkoušeli v minulosti.

Například slovenský umělec Tomáš Džadoň v areálu bývalé Kary vypustil kouř z nepoužívaného továrního komína, nebo Nizozemec Roel van der Lindena svou tvorbou nevnímal jako cizinec údolí v Ratibořicích v kontextu známého příběhu Babičky, ale přírody a jejích barev. Oficiální provoz Luxfer Open Space, který zatím nebude celoroční, jeho iniciátoři zahájí v jihozápadní křídle domu v pátek 29. května v 19 hodin výstavou známé skupiny Rafani, která potrvá do poloviny července.

V pátek 17. července začne v souladu s tradicí každoroční plenér absolventů FaVU z Brna, který bude letos poprvé více pod střechou než v exteriéru. „V podkroví zprovozníme sál, kde budou umělci hovořit o podnětech své vlastní tvorby a instalací,“ řekl majitel Luxferu. Navíc do města opět dorazí česko-francouzská umělkyně Catherine Radosa, která loni v dubnu pomocí videoprojekce ve veřejném prostoru na stěně kostela Nanebevzetí Panny Marie představila čarodějnice v projektu Památník pro čarodějnice.

V srpnu v kovárně zahájí svůj rezidenční pobyt slovenský umělec Svätopluk Mikyta, který v Luxferu vystavoval v roce 2017. Od 1. září zde bude měsíc působit francouzská umělkyně Laure Wauters z Collective/Atelier W z Paříže. Do listopadu by pak provozovatelé chtěli uměleckou přednáškou navázat na aktivity Open Space Akademie. Novinkou v souvislosti s výměnou studentů bude realizace partnerství mezi Luxfer Open Space a vysokou školou umění a designu ESAD TALM z francouzského města Le Mans.

Na novém projektu Luxfer Open Space - prostor pro současné umění ve Steidlerově kovárně se aktivně podílejí nejen galerista Roman Rejhold, ale také malíř Luděk Rathouský a historička umění Kateřina Štroblová, kteří mají na svých bedrech kurátorský výběr umělců. Manažerem mimo odbornou a uměleckou scénu je David Řehák. Donátorem uměleckých aktivit, který projekt finančně podpořil, je Američan John Caulkins. Více informací: www.luxferopenspace.cz. (kr)