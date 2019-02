Náchodsko - České dráhy informovaly o blížících se traťových výlukách mezi Českou Skalicí a Trutnovem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

S první z nich by měli cestující počítat v úseku Česká Skalice - Starkoč, a to ve dnech 4. a 5. února v době od 8 do 13 hodin. Další výluka nastane 6. až 7. února a 11. února v úseku Starkoč - Červený Kostelec. Omezení potrvá i v tomto případě vždy od 8 do 13 hodin.

Po dobu výluky nahradí všechny vlaky v daném úseku linky náhradní autobusové dopravy dle pravidelného jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému integrovaného dopravního systému.