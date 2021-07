České hity z polských úst, zněly Holky z naší školky či Okolo Hradce

Soutěžním koncertem pro vokálně a hudebně nadané nadšence v sobotu odpoledne v lázeňském parku v Kudowa-Zdrój pokračoval 6. ročník přeshraniční česko-polské přehlídky kultury a zpěvu "CZ-PL festival".

V soutěži nazvané "Co Čech to muzikant a Poláci to zbožňují" vystupovali Poláci, kteří zpívali české písně. Z polských úst tak zazněl Sarajevo (Jarek Nohavica), osmdesátkový hit Holky z naší školky, lidová píseň Okolo Hradce, Studené nohy od písničkářky Radúzy, několik písní z repertoáru v Polsku oblíbené Heleny Vondáčkové (Dvě malá křídla tu nejsou, Malovaný džbánek, A ty se ptáš co já, Neuč slunce hřát), Srdcebeat od skupiny Kryštof či zhudebněná báseň Jaroslava Vrchlického. "Díky lidem jako jste vy zůstane poezie nesmrtelná," ocenil výkon hudebního dua člen poroty Tomáš Magnusek. Porota měla pak těžký úkol vybrat nejlepší interprety - hlavní cenu získala Zuzana Wisniewska a duo Jutuber. Zítra pokračuje CZ-PL festival na náchodském náměstí a je věnován Polskému dni, kdy se návštěvníci od 12:30 mohou blíže seznámit s polskou gastronomií. "Je úžasné, když Poláci začnou vařit. nesmíme zapomenout, že naši severní sousedé mají úžasnou kuchyni. Jsem rád, že jsme se letos stali větší součástí rodiny CZ-PL festivalu, který Pavel Królikowski odstartoval před šesti lety," zve na nedělní program starosta Náchoda Jan Birke. Kromě jiného je od 14:30 plánovaná i debata s polskými architekty, kteří kteří zvítězili v soutěži na návrh čtvrti Nová Tepna. Poté od 15 hodin speciální host dne Zbigniew Czendlik vyzpovídá polského spisovatele a novináře Mariusze Szczygiela.