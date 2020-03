Podle Jiřího Štěpána jde o chirurgické roušky s filtrační hodnotou N98 a určené jsou pro záchranku, hasičský záchranný sbor, policii, praktické lékaře pro děti a dorost, pro dospělé a pro další.

"Třináct tisíc vezeme do Náchoda! Firma navíc darovala čtyři tisíce roušek do krajských nemocnic a dva tisíce roušek pro děti v mateřských školách v kraji, tisíc dětských roušek do mateřských škol pro náchodské děti, děkujeme," dodal Jan Birke.