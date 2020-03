Česká Skalice událost „Není nutno nezpívat“ podpoří prostřednictvím městského rozhlasu. „Jakou to bude mít odezvu si netroufám odhadnout.

Sama jsem na to zvědavá,“ usmívá se českoskalická starostka Zuzana Jungwirthová, která na svém facebookovém profilu vyzvala obyvatele města, aby se ke zpěvu známé písničky připojili buď hlasem, nebo i hudebním nástrojem u otevřeného okna či na balkóně. „Já na balkón městského úřadu určitě vyjdu a zazpívám si,“ ujišťuje starostka, že není nutno, aby bylo přímo veselo.

Výzva

Chcete ukázat, jak se této výzvy chopí vaše rodina, ulice, nebo celá obec? Neváhejte, vemte mobil do ruky a natočte nám to. Videa posílejte na email martin.dolezal@deník.cz a my video následně zveřejníme u nás na stránkách.