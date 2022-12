Česko bude opět zpívat koledy. I na Náchodsku a konečně živě

Letos se lidé napříč Českou republikou společně potkají už podvanácté, a to ve středu 7. prosince od 18 hodin. Po dvou covidových letech se oblíbená akce opět uskuteční živě na náměstích i návsích, a to včetně hradeckého kraje, kde se do akce k úternímu večeru přihlásilo 37 sborů, spolků, škol a dalších komunit.

Celé Česko dnes s Deníkem zpívá koledy. | Foto: Deník / Luboš Jeníček