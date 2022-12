Pravidelným účastníkem adventní akce České zpívá koledy je ZUŠ v České Skalici. I když se zde zapojili téměř do všech minulých ročníků, tak ten letošní bude poněkud jiný. "Tentokrát budeme zpívat v klubovně zahrádkářů, kde se koná Předvánoční setkání seniorů," prozrazuje vedoucí detašovaného pracoviště Alena Vlčková. Jelikož setkání seniorů začíná už brzy odpoledne, tak i koledy v podání dvou desítek členů pěveckého sboru Viktorka se budou zpívat dříve.

Česko zpívá koledyZdroj: Deník

"Od 14 hodin máme vystoupení, pak rozdáme seniorům texty koled a zazpíváme si s nimi," říká Vlčková. České koledy zazní ve Skalici už o půl třetí. "Snad to nikomu nebude vadit, když zazpíváme dřív, jinak bychom to organizačně těžko zvládali," vysvětluje nezbytnou změnu času oproti celorepublikovému termínu.

Ve Slavoňově se ve spolupráci s SDH Blažkov zapojí do zpívání koled již podruhé. Zpívat se začne v 18 hodin před kostelem sv. Jana Křtitele.

Stranou nezůstane ani okresní město Náchod, do akce se zapojí prostřednictvím Martiny Vondráčkové. Ta bude s Deníkem zpívat Vánoční koledy poprvé. "Dozvěděla jsem se to z webu Náchodského deníku, zalíbilo se mi to, tak jsem si řekla, že to zkusím," prozrazuje.

Jaké koledy se budou zpívat?



Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Veselé vánoční hody, Pásli obce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. Kompletní texty těchto koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu PDF ke stažení zpěvník. Ve středu také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Kolik dalších zpěváků se k ní ve Starém Městě ve Václavické ulici před panelovým domem číslo 1716 připojí, zatím netuší. "Určitě se ale někdo přidá, já tam sousedy rozezpívám. Můj přítel říká, že když začnu zpívat, tak to stojí za to. To se prý přidají i myši," směje se a přiznává, že pro jistotu využije podporu zpěvníku. Z vánočních koled má ráda ty s duchovním přesahem. "Z těch šesti se těším asi nejvíc na takovou tu klasiku Narodil se Kristus Pán. Jsem ráda, že si všichni zazpíváme a vytvoříme tak jednotu, která je pro dnešek tak důležitá," dodává Martina Vondráčková.

Pokud se z jakýchkoli důvodů nemůžete účastnit osobně, a přesto byste si rádi zanotovali, ani to není na překážku. Koledy si můžete zazpívat i z pohodlí svého domova třeba s Českým rozhlasem, který stačí jen naladit v uvedený čas.

Bude se zpívat i u vás? Kompletní seznam míst najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz.