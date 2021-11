Fronta byla u pojízdného řeznictví a uzenářství z Vlčkovic z Podkrkonoší, nabízené pečivo a dorty mizely z přepravek prodejců z Kvíčerovské pekárny z Police nad Metují, zájem byl i o medovinu prodejce medu ze Zvole. Ten okomentoval i opatření vlády, která udělala trhovcům v předvánočním čase další škrt do jejich živností.

"Přijde mi absurdní, když vláda jeden den vyhlásí, že nouzový stav nebude a o dva dny později zruší vánoční trhy, na které se trhovci připravili. My naštěstí můžeme alespoň na ty farmářské trhy i když ani tady nemůžeme mít ohřátou medovinu, kterou bychom jinak nabízeli a víme, že by šla na odbyt. Toto období je pro trhovce nejdůležitější, takže se to do tržeb každopádně negativně promítne. Trhy nebyly už minulý rok a samozřejmě z toho nejsme nijak nadšení," říká David Červinka, který přijde o vánoční trhy v Náchodě i v dalších městech.

Se stejnými obličeji nakupujících se zde v sobotu pravidelně potkává i prodejce Pavel Bartoš z Brzic. "Je to určitě velká škoda - jak pro obchodníky tak i pro nakupující. Vánoční trhy byly vždycky vrcholem," má jasno stánkař, kterému šly asi na odbyt nejvíce svíčky. "Jezdím hlavně všeobecné trhy a ty zatím mohou fungovat. Naštěstí přímo na vánoční zboží nejsem zaměřen."

Nad zrušením vánočních trhů už se ani příliš nerozčiloval. "Rozčilovat se není nic platný, je stejný ministr, stejný premiér, tak je stejný výsledek. Ba naopak - výsledek je ještě horší. Je to těžký - nehledě na to, jak se vše zdražuje," pokrčil rameny.