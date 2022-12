„Naše rodina hospodaří ekologicky na 400 hektarech v Broumovském výběžku. Chováme masný skot, prasata plemene mangalice a drůbež. Veškeré maso zpracováváme na vlastní porážce a bourárně, poté ho prodáváme ve farmářském krámku,“ říká Bošina.

Zážitkové vyučování

Pro zákazníky je připravená i dětská farma s hospodářskými zvířaty a občerstvení. Bošina také pořádá exkurze a zážitkové vyučování pro školy. Zákazníky jsou lidé, kteří chtějí kvalitní potraviny, zároveň jim není jedno, kde potraviny vznikají a jaký má jejich výroba dopad na životní prostředí. Za nejdůležitější považuje oceněný zemědělec osobní přístup k zákazníkům, možnost si prohlédnout farmu a kvalitu výrobků. Za největší úspěch považuje okruh zákazníků, kteří neváhají zajet nakoupit na farmu, která je poměrně vzdálená od větších měst.

„Začínal jsem úplně od nuly. Jediné, co mi pomohlo, tak bylo, že můj bratr začínal už v roce 1993 také, ale hospodaří na druhém konci republiky, v Chomutově. Ze začátku mi pomohl, jak radami, tak technikou. Ale ani jeden z nás nic nezdědil a začínali jsme prakticky na místě, kde předtím nikdo nehospodařil a pozemky byly ladem,“ popisuje Bošina.

Od malička měl rád zvířata, studoval střední a poté i vysokou zemědělskou školu, a když se naskytla příležitost, tak neváhal. „Jako mladý jsem neměl vůbec potuchy, co to bude obnášet, ale zase jsem neměl žádné závazky, takže nebylo proč se bát. Je to celoroční práce, v zimě, v létě. Ale je to krásná práce venku. I když také často musíme sedět u počítače a vyplňovat, co si na nás úředníci vymyslí. Ale hlavní naší náplní je starat se o zvířata,“ vysvětluje vítězný živnostník.

Návštěvníci se vracejí

Má tři zaměstnance na farmě a tři na zpracování produktů, což je další činnost, které se věnuje. „Máme to štěstí, že jsme v turistické oblasti Adršpachu, takže se nám často stává, že přijedou návštěvníci, jednou si u nás nakoupí a potom se k nám vracejí. Takže odbyt máme, i když samozřejmě v době covidu jsme přemýšleli o internetovém prodeji, ale pro nás by to byla další práce a zatím to není úplně nutné,“ dodává Bošina. Každému doporučuje vyzkoušet jejich farmářského mazánka, což je konfitované maso z mangalice, maďarského plemene prasete.

„Mám radost, že se Živnostníkem roku stal ekologický zemědělec Jan Bošina. Získal si moje sympatie z důvodu, že v oboru pracuje již několik desítek let. Zaměstnává celou rodinu, své kamarády a přátele z okolí. O jeho výrobky je velký zájem, což svědčí o jejich kvalitě,“ hodnotí vítěze porotce Michal Šotola z MONETA Money Bank.

Soutěž Moneta Živnostník roku 2022 patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. Je určena všem živnostníkům v České republice, kteří splňují určité podmínky. Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Živnostník roku 2022. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězní živnostníci ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících živnostníků, jak se podnikatelé orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.