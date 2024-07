Přestože na sociálních sítích apelovali farmáři na sběrače, aby nejezdili dříve než v osm hodin, první auta parkovala u pole už o hodinu dříve. „Bohužel to někteří lidé nerespektovali. Přijeli jsme v sedm hodin na pole a už tu byla první auta. Neměli jsme ještě nic připraveno, ale co jsme mohli dělat…," krčí rameny Petr Lexman.

Na kraji pole stojí mladý muž v reflexní vestě a právě k němu míří postarší pár se dvěma prázdnými bednami. „Máme letos dvě odrůdy. Rozdíl mezi nimi je minimální," opakuje už poněkolikáté základní informaci Petr Lexman. „Hlavně aby pálil," směje se Marie Chladová z Pilníkova. „Kupovala jsem v marketu svazek za 120 korun, dělala jsem česnečku, dala jsem tam dvě palice a vůbec nic, slabota. Prostě ten kupovaný stojí za… Víte za co," mávla zklamaně rukou. „Tak to buďte klidná, tady ty co máme, tak pálí oba," reaguje farmář a posílá dvojici na pole. „Vyberte si nějaký řádek a můžete sbírat," říká a věnuje se dalším příchozím, kterým podá stejné informace. A to ho v sobotním dopoledni bude čekat ještě mnohokrát.

Sběrači si mohli vybrat ze dvou odrůd. „Bjetin naši zákazníci mohou znát z předchozích let a chválí si ho. Zkusili jsme nově odrůdu Slavin, protože na ni byly dobré reference. Chuťově si jsou hodně podobné," dodal pěstitel.

Kilogram s natí za stovku, bez natě za sto deset

Zatímco před dvěma lety byla cena za kilogram cena s natí 110,- a bez natě dokonce 140,- , tak letos byly cenovky pro sběrače vstřícnější. Kilogram s natí byl za stovku a kdo chtěl nechat nať na poli, tak za kilogram zaplatil jen o deset korun více. Výhodou samosběru je také velká šetrnost k jednotlivým kusům, které se nepotlučou jako při průmyslovém zpracování. Navíc si jej lidé mohou nasbírat i s natí, někam vyvěsit, aby vyschnul. Česnek poté vydrží o dost déle.

Česnek milujeme, syn si ho dává každý den

V kufru zeleného vozu ukládá tři velké krabice s česnekem Jana Hrušková z České Skalice. „Možnosti samosběru využíváme již po několikáté - nejen česnek, ale i jahody nebo jablka. Chtěli jsme jednou na švestky, ale přijeli jsme a byl konec, otrháno. Prostě jsme přišli po švestkách. Proto jsme přijeli dneska hned po osmé hodině a stejně bylo už pole docela zaplněné. Jsme rádi, že jsme si pár kilogramů nasbírali," prozrazuje, že si nakonec domů odváží 35 kilogramů. „My ten česnek prostě milujeme, je to dobrý antioxidant a syn ho jí každý den." „Je to dobré na srdce a na krevní oběh. Opravdu to působí, mám to ověřené na svém těle, dodává mi energii," potvrzuje Jan Hruška. „A hlavně - je to český produkt, o kterém víme kde rostl a to je pro nás strašně důležité," zavírá Jana Hrušková kufr auta a odjíždí domů, kde se pustí do svazování natí provázkem a jejich věšení, aby česnekové palice vyschnuly.

VIDEO: „Hlavně aby pálil." Česnek za stovku přilákal na pole zástupy sběračů | Video: Jiří Řezník

Po zkušenosti z loňskou sklizní, která skončila v podstatě na půl hektarovém poli už po dvou hodinách, měli letos česnekomilci větší možnosti. „Minule jsme vysázeli 330 kilogramů česneku a teď to bylo už 630 kilogramů," prozrazuje farmář Petr Lexman, že sadbu navýšili téměř na dvojnásobek. „Chtěli jsme, aby samosběr vydržel na dva dny, aby to nebylo jako vloni za dvě hodiny sklizeno," říká s pohledem na hodinky a vzápětí se otočí na pole s desítkami shrbených zad. „Na to, že se začalo před dvaceti minutami, tak je tu lidí docela dost. Alespoň to rychle mizí, což jsme rádi," přiznává, že samosběr šetří pěstitelům čas a ubírá práci.

Největší nápor sběračů byl v sobotu mezi osmou desátou hodinou, ale zájemci o česnek pak jezdili až do 17 hodin. „Za sobotu se sklidily asi tři čtvrtiny pole. V neděli jsme to museli ale nakonec zrušit kvůli dešti," dodal pěstitel.