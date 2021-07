„Jeli jsme okolo, tak jsme se zastavili. Odvážím si odrůdu Bjetin, ten je prý jemnější, pro žlučníkáře,“ usmívá se muž a pokládá na váhu bedýnku s česnekem. „Tohle jsem měl vytahané asi za tři minuty,“ říká, že se na poli dlouho nezdržel.

Zatímco platí přichází další zákaznice jejíž bedýnka je vrchovatá. „Na samosběru jsem poprvé, šlo to bezvadně,“ pochvaluje si Martina Novotná, která vyrazila na pole z nedaleké Rtyně v Podkrkonoší. „Beru si česnek s natí - ne protože je levnější, ale je to lepší kvůli zavěšení a sušení. Svážu je provázkem a zavěsím na tyčku na suché místo,“ říká, zatímco hospodář ji vystavuje účet za 17 kilogramů česneku. „Hotově nebo kartou,“ nabízí prodejce v garáži, která se proměnila na provizorní obchod, možnost úhrady za odebranou zeleninu.

Za nabídkou samosběru byl zájem o česnek ze strany dlouhodobých zákazníků farmy nacházející se v obci Olešnice u Červeného Kostelce. „Lidé k nám chodí pro jahody, švestky, broskve, brambory či jablka a vyptávali se i na česnek. Tak jsme se rozhodli, že to zkusíme,“ zmiňuje prvotní impuls pěstitel Josef Lexman. „Zveřejnili jsme na sociálních sítích, že nabízíme česnek formou samosběru a docela se to chytlo – zájem je poměrně veliký a z pole to za dva dny dost ubylo,“ je spokojený s odezvou zákazníků. „Lidé jsou rádi, že mají jistotu českého česneku. Přesně vidí, co si nasbírali. Letošní úroda je ze 120 kilogramů česnekové sadby, a podle ohlasů, že se lidé těší na příští rok, osázíme jednou tolik,“ předpokládá pěstitel, který si na začátku netroufal odhadnout, jaký bude zájem. „Nedělali jsme tomu nijakou reklamu, jen jsme dali zprávu na sociální sítě." Jeho slova potvrzuje i další zákaznice, která pokládá na váhu plnou bedýnku. „Dozvěděla jsem se o tom přes facebook,“ říká Jitka Ničová ze Zábrodí. Přímo na poli si zkrátila natě, které pak provázkem sváže k sobě a zavěsí na dobře větraném místě.

Na poli u Farmy Lexman vyrostly celkem čtyři druhu česneku. Většina lidí moc neřešila co si odnese, někteří ale chtějí ukázat, kde roste konkrétní odrůda. „Třeba ten bjetin nevadí osobám s nemocným žlučníkem. Dělá i největší cibule a v podstatě už je všechen pryč,“ říkal včera dopoledne pěstitel.

Kvůli mokrému počasí se začalo se samosběrem v neděli 18. července. „I když jsme začínali v devět hodin, tak už o půl deváté tu bylo celkem dost lidí," říká, že během dopoledne se dělala při vážení i fronta. "Mysleli jsme, že přijde někdo pro dvě, tři kila, ale odnášejí si to po bedýnkách. Překvapilo nás to příjemně, průměr je tak kolem osmi kilogramů, ale ani 18 kilo není nic mimořádného. Když to takhle dobře půjde, tak do večera máme sklizené celé pole.“