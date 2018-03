Cestu k hronovskému referendu dláždí 1410 podpisů

Hronov - První důležitý krok k vyvolání místního referenda, v němž by se mohli obyvatelé vyjádřit k plánované výstavbě nové radnice a prodeji dvou objektů, v nichž sídlí současný MěÚ, učinil na začátku týdne zmocněnec přípravného výboru Karel Jára. „Tak je to podaný,“ vycházel v pondělí před půl pátou odpoledne z podatelny Městského úřadě v Hronově, kam přinesl návrh na konání místního referenda.

Zmocněnec přípravného výboru Karel Jára před Městským úřadem v Hronově, kam v pondělí odpoledne přinesl podat návrh na konání místního referenda.Foto: Martin Čejchan

„V příloze návrhu je 171 ks podpisových archů se 1410 podpisy občanů, které jsme získali za pouhých osm dní,“ uvedl přesná čísla, která by měla být pro vyvolání referend postačující. Cílem přitom bylo sehnat potřebný počet podpisů (cca 1050) nejpozději do 17. března, aby se celá záležitost mohla projednávat o měsíc později na dubnovém zasedání městského zastupitelstva. Iniciátoři referenda to zvládli mnohem rychleji.

První podmínku, aby návrh podpořilo svým podpisem 20% oprávněných osob, tj. voličů, se naplnit podařilo. Teď je na tahu MěÚ, který návrh musí posoudit.

Od podání návrhu na referendum má totiž městský úřad 15 dní na to, aby posoudil, zda je v pořádku nebo jsou-li v něm nedostatky. „Pokud se úřad do 30 dnů od podání nevyjádří, je návrh považovaný za bezvadný,“ cituje ze zákona o referendu Karel Jára.

STAROSTKA: NEJSEM PŘÍZNIVKYNĚ REFEREND

Na druhé straně barikády stojí starostka Hana Nedvědová, která považuji referendum za nadbytečné. „Obecně nejsem příznivkyně referend, máme zastupitelskou demokracii. Navíc o tom, že vedle Sálu Josefa Čapka bude nový městský úřad, rozhodli již zastupitelé v 90. letech minulého století,“ připomíná, že tehdy se stavba nerealizovala kvůli nedostatku finančních prostředků.

„V roce 2014 jsme se k otázce dokončení úřadu vrátili – zastupitelstvo schválilo, aby byly zahájeny práce na záměru dostavby Sálu Josefa Čapka na nový Městský úřad Hronov. Připadá mi úsměvné, že lidé, kteří v roce 2014 hlasovali pro, dnes hlasují proti, a to včetně Karla Járy. Tenkrát měli chtít referendum,“ říká starostka, která se podle svých slov nachází v jednoznačné situaci.

„Zastupitelstvo rozhodlo, že se nový úřad stavět bude a uložilo radě, aby připravila veškeré potřebné náležitosti, které s tím souvisejí. Zákon o obcích říká, že když rada nebo zastupitelstvo něco rozhodnou, tak obecní úřad tyto úkoly musí naplnit. Proto pracujeme v souladu s tím, jak zastupitelstvo rozhodlo 14. února. To že někdo paralelně organizuje referendum vnímám, beru to jako legitimní snahu, ale nicméně nemohu jít proti zákonu o obcích. Zastupitelstvo rozhodlo a úřade konej,“ má jasno Hana Nedvědová.

Podpisy pro referendum ale neustále přibývají. „Je vidět, že to jak se nakládá s majetkem města lidem v Hronově rozhodně lhostejné není, což nás velmi potěšilo. Svědčí o tom enormní zájem obyvatel, kdy výše uvedené množství podpisů bylo nashromážděno za pouhých osm dní,“ byl příjemně překvapen jeden ze sedmi členů přípravného výboru. Martin Čejchan. „Lidé nám stále podpisové archy nosí, průběžně je chceme městu samozřejmě poskytovat,“ doplnil.

Dění v Hronově je teď v poněkud bláznivé situaci. Město vybírá dodavatele na stavbu radnice, která by se měla začít stavět 1. června, a případné referendum k témuž by se pravděpodobně konalo až na podzim s komunálními volbami.

Místní referenda se konala i na Jičínsku a Trutnovsku. Jak dopadla?

Jičínsko – Díky referendu se obec Butoves zmohla na splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod. Strana nezávislých kandidátů (SNK) Butováci prosazovala stavbu kanalizace, opozice SNK Butova ves byla pro realizaci multifunkčního hřiště. Vyhrál zdravý rozum, kanalizaci má obec funkční od roku 2014. V obci Hubálov zase místní hlasovali o tom, zda zůstanou pod správou Tuře a nebo se připojí k Jičínu. Z 50 lidí se 30 hlásilo k Tuři. Jičín ale Hubálov pod svá křídla zatím nevezme. Rozhodnout o připojení obce s 36 domy mají noví zastupitelé po podzimních komunálních volbách.



Jilemnice – Nové koupaliště s nerezovou vanou v Jilemnici nebude. Výsledky místního referenda byly jednoznačné. Z hlasujících vyslovilo nesouhlas s projektem vedení města 1925 voličů, pro bylo pouze 341. „Občané Jilemnice potvrdili, že takové koupaliště ve městě nechtějí,“ reagoval na výsledky referenda městský opoziční zastupitel Evžen Malý, jeden z iniciátorů petice proti radničnímu projektu koupaliště, která vedla k referendu. „Koupaliště mohlo být postavené do deseti měsíců. Teď ale podle mě žádné v nejbližších letech v Jilemnici nevyroste,“ konstatovala starostka Jana Čechová.



Otázky pro místní referendum:

1) Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?

2) Souhlasíte s prodejem domu U zeleného stromu, č.p.4, náměstí Československé armády v Hronově?

3) Souhlasíte s prodejem objektu radnice, č. p. 5. náměstí Československé armády v Hronově?