"Politika je díky Zemanovi a Babišovi totálně rozložená. Bohužel je problém v tom, že to spoustu lidí vůbec nezajímá - že premiér byl estébák a že to je podvodník," poukazuje na mnohokrát protřásaného kostlivce ve skříni současného premiéra, který si podle něj jednoznačně kupuje starší generaci voličů.

"Já jsem taky starobní důchodce, ale samozřejmě si mě za nějakou pětistovku nekoupí. Ale hromada lidí jeho minulost a podnikání neřeší," říká Stanislav Pitaš, který by nejraději zpřísnil volební podmínky i pro některé skupiny voličů. "Řidiči od 65 let potřebují pro řízení motorových vozidel prohlídky potvrzující jejich způsobilost. Nebylo by od věci, aby nějaký jednoduchý test potvrzující psychickou kondici absolvovali před volbami i důchodci, kteří jsou například v domovech důchodců snadno ovlivnitelní. Nevolí pak podle svého názoru, ale podle toho, kdo jim co nakuká. Stejně tak nevím, proč by měli volit vězni ve výkonu trestu, kteří volební období prosedí na cele a dají hlas za nějakou úlevu nebo benefit tomu, komu jim třeba bachař řekne," říká Stanislav Pitaš, který by rád na vítězné vlně viděl pravici. "Já sám jsem volil koalici Spolu, znám tam pár lidí, o nichž si myslím, že jsou slušní. Doufám, že sociální demokraté vyšumí a že Hamáčkův obličej už v televizi neuvidím. Samozřejmě nepřijatelné je SPD, ANO a Trikolora," má jasno.

Jako někdejší politický vězeň a disident má jasno i ve vztahu ke komunistům, kteří v Šonově mají tradičně silnou pozici. neopustí po sčítání voleb jejich poslanci sněmovnu? "Obávám se, že ještě ne. Přeji si to již spoustu let, ale stále se drží. Na vesnicích stále mají podporu. Ta starší generace má zažité stejné - priority plný mražák, auto, barevná televize. A podle toho stále jedou," krčí rameny provozovatel undergroundového klubu Stanislav Pitaš. "Pro mě by bylo nejlepší, kdyby tam byla koalice Spolu a samozřejmě i Piráti, protože je fajn, když tam budou mladý. Volil jsem je minule, ale teď bych k nim měl výhrady, ale stále jsou pro mě přijatelní," prozrazuje svůj pohled na optimální povolební stav.