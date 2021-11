Snad nikoho by nenapadlo šlapat po hrobech. Bohužel na rozptylovou loučku náchodského pohřebiště někteří lidé běžně vstupují. Chtějí položit květiny a zapálit svíčky přesně v místech, na která se popel z urny vysypal. Žádná průchozí cestička zde není. Šlapou tedy po rozptýleném popelu mnoha dalších zesnulých.

„Možná to dotyční, kteří na loučku bez ostychu vstupují, necítí stejně jako já. Pak by ale měli vědět, že v Řádu veřejného pohřebiště města Náchoda je vstup přímo na toto místo zakázaný,“ upozorňuje paní Lenka z Náchoda. „Vnímám to jako nepříjemný nešvar. Je to neetické a bezohledné,“ říká. Vadí jí, že někteří lidé šlapou po travnaté ploše, kde se mnozí loučili se svými nejbližšími, jejichž popel byl důstojně a za přítomnosti pohřební služby a pozůstalých rozptýlený.

Zdroj: Archiv Deníku

„Bohužel se to děje,“ potvrzuje správce náchodského hřbitova Jaromír Měřínský, podle jehož slov se tomu nedá nijak zamezit. „To by tam musel stát nějaký hlídač a lidi odtamtud vyhánět. A to není dost dobře možné,“ říká správce hřbitova. Ten se s nepovoleným vstupem na rozptylovou loučku setkává hlavně v okamžicích, kdy pohřební služba provádí rozptyl. „Někteří pozůstalí pak chodí přímo na rozptylovou loučku a dávají tam květiny a zapalují svíčky,“ potvrzuje nedovolené chování pozůstalých. „Nemám ponětí, co by se s tím dalo dělat. Je to holt o lidech,“ dodává správce hřbitova.

Celkem jednoduchý recept přitom nabízí paní Lenka. „Jsem si jistá, že by pomohlo zavřít a uzamknout běžně otevřenou postranní branku na loučku,“ navrhuje. Že by to ale bylo co platné, správce hřbitova pochybuje. „Nemyslím si, že by zamčení vstupní branky pomohlo. Pokud tam někdo chce jít, může překročit pískovcovou zídku určenou na pokládání květin a svíček. Nebo si najde cestu v živém plotě. Navíc teď v zadní části byly vykáceny túje, takže to je úplně volné,“ říká. To, že by zídku obsypanou květinami a svíčkami někdo překračoval paní Lenka pochybuje. "To by se musel rozběhnout a přeskočit ji. Když je ale branka dokořán, je to jako pozvánka ke vstupu. Stačilo by ji zamknout a lidem by to bylo jasné, že tam nemají co dělat," je přesvědčena o jednoduchosti řešení.

Vzhledem k tomu, že ne každý má návštěvní řád hřbitova naučený, nebylo by asi od věci umístit i ceduli s upozorněním na zákaz vstupu přímo k rozptylové loučce. S tím Jaromír Měřinský souhlasí. „Možné to je, to by snad pomohlo,“ považuje umístění cedule za realizovatelný nápad. Dnes se u rozptylové loučky cedulka skutečně objevila.