Chovatelé ženou vlky před soud, chtějí se jim bránit

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) ŘIDIČ/-KA MALÉHO DODÁVKOVÉHO AUTOMOBILU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou, pružná pracovní doba. Jedná se o pravidelné dlouhé trasy do zahraničí bez čekání na nakládky nebo dokládky. Nakládka v ČR, vykládka v zahraničí a hned se jede zpět., , Požadavky: řidičský průkaz sk. B, flexibilita, kultivovanost, spolehlivost, dobrá pracovní morálka, zodpovědnost, zkušenosti s řízením dodávky., , Zaměstnavatel nabízí: dobré zázemí firmy, zajímavé finanční ohodnocení, dlouhodobou a stabilní práci, nový vozový park, pravidelnou trasu a časy., , Kontakt - Ing. Smutný Petr, tel.: +420 724 943 264 (od 15:00 hod. do 20:00 hod.), e-mail: spifactory@centrum.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Spi factory s.r.o., Nádražní, č.p. 219, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Petr Smutný, +420 724 943 264(od15:00hod.do20:00hod.).

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 23 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU sk. C. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU sk. C - jedná se o rozvoz masa a masných výrobků: nakládka a vykládka. , Při nástupu pracovní poměr na dobu určitou (6 měsíců), po zapracování prodloužení. Nástup možný ihned., Požadavky: řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, zdravotní průkaz (lze zařídit při nástupu), spolehlivost, časová flexibilita, praxe v oboru 1 rok., Zaměstnanecké výhody: finanční benefity formou cafeterie jednou za 3 měsíce, odměna za doporučeného zaměstnance, možnost nákupu našich výrobků za sníženou cenu, každý měsíc balíček z výrobků společnosti, podnikové dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost ubytování, odměny při pracovních a životních jubileích., Kontakt zasláním životopisu na e-mail: personalni@skalican.cz. Pracoviště: Skaličan a.s., Zelená, č.p. 226, 552 03 Česká Skalice. Informace: Vlasta Walterová, +420 491 419 418(Po-Páod06:00hod.do14:30hod.).