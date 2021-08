Nejvíce poškozená byla střešní krytina včetně konstrukce krovu a fresek, do kostela zatékalo. V havarijním stavu byla i okna. Stavební práce začaly v roce 2020, stavebníci kompletně vyměnili konstrukce dřevěného krovu, osadili novou střešní krytinu z dřevěných šindelů, zajistili rokokový malovaný strop, sanovali vlhkost zdiva a vyměnili okna.

Kostel je součástí tzv. Broumovských kostelů, tedy skupiny barokních kostelů z 18. století od architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Otec a syn Dientzenhoferové patří k nejvýznamnějším představitelům vrcholného baroka v českých zemích.

Léto otevřených kostelů nabízí čtyři otevřené svatostánky dopoledne (od 9 do 12 hodin to jsou kostely Ruprechtice, Vernéřovice, Vižňov a nově Heřmánkovice) a odpoledne od 14 do 17 hodin se otevřou kostely v Martínkovicích, Božanově, Otovicích a Šonově.