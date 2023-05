Mladých učitelů ve státním školství je málo, ti starší postupně odchází do důchodu. V mnoha regionech Královéhradeckého kraje chybí především učitelé matematiky, fyziky a informatiky, často pak také učitelé přírodovědních věd a jazyků.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zatímco v krajském městě už dva roky po sobě lákají mladé učitele na stotisícové stabilizační příspěvky a připravují stipendijní program pro studenty a čerstvé absolventy pedagogické fakulty, v Jaroměři nebo ve Dvoře Králové na náborové a motivační bonusy školy nemají peníze. Někde tak zřizovatelé nabízí alespoň vyšší příspěvky na obědy nebo obecní byty. Mnohdy ale bez výsledku.

V Hradci Králové řeší magistrát i jednotlivé školy nedostatek učitelů velmi intenzivně. Dva roky po sobě rozdali vybraným mladým učitelům stabilizační příspěvky ve výši 100 tisíc korun pod podmínkou, že budou na dané škole učit dalších několik let. "Jsem přesvědčená, že pouze stabilizační příspěvek nestačí, je třeba vytvořit komplexní motivační systém. Proto chceme – po diskusi s ředitelkami a řediteli – upravit parametry stabilizačního příspěvku a ten doplnit o nový stipendijní program zaměřený na magisterské studenty Univerzity Hradec Králové. Program ladíme s univerzitou, jeho hlavní myšlenkou je, aby ti nejlepší studenti v posledním ročníku studia, kdy mají průběžnou praxi, dostávali od města každý měsíc stipendijní podporu," řekla Deníku primátorka Pavlína Springerová.

Regionům chybí školy. Fiala: Musí se dostavět. Výměny ministrů věci komplikují

Stipendijní program by měl být určený pro studenty, o které bude mít vedení školy zájem a zároveň to budou studenti doporučení univerzitou. Zároveň se zavážou, že po svém absolutoriu bude po stanovený čas učit v městem zřizované škole. Hradec pro ně počítá i s poskytnutím motivačních městských bytů.

Podle vedoucího hradeckého odboru školství Zbyňka Bárty ale finanční motivace zatím nezabírá. "Pociťujeme již asi tak třetím rokem nedostatek vyučujících na našich ZŠ, přesto, že HK je univerzitním městem. Začínající učitelé se ředitelům škol hlásí minimálně. Finanční motivace doposud nezaúčinkovala," dodal.

Zdroj: Deník

Podle Bárty nejvíce chybí učitelé prvního stupně a odborných předmětů, především pak matikáři, fyzikáři, učitelé jazyků a informatiky. To pozorují, byť některé pouze nárazově, školy napříč Královéhradeckým krajem. Tyto aprobace chybí i na školách v ORP Vrchlabí. Shánění nových učitelů je v kompetenci konkrétních ředitelů škol, i o ty je ale na Vrchlabsku nouze. "Co trápí zřizovatele, je nedostatek vhodných kandidátů na posty ředitelů škol. V tomto případě nabídlo město Vrchlabí možnost nájemního bydlení, pokud tedy bude mít vybraný kandidát zájem," sdělila vedoucí vrchlabského odboru školství Eva Mikšíková.

Kdo učí, měl by vědět jak. Pomoci mají uvádějící učitelé

Byty nabízeli také v Českém Meziříčí, kde aprobovaní učitelé postupně odchází do důchodu, o bydlení ale uchazeči zájem neměli. Naopak v Dobrém u Dobrušky by obecní byt sice nabídli, momentálně ale nemají žádný k dispozici.

Lépe na tom nejsou ani střední školy, které zřizuje Královéhradecký kraj. Jak sdělil Deníku náměstek hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek, nejkritičtější je situace na odborných školách. "Brutálním způsobem chybí učitelé odborných předmětů, stavaři, matikáři. Problém je nedostatek lidských zdrojů. Lidé z těchto oborů do školství zkrátka nejdou, protože to pro ně není atraktivní. A pokud naši zákonodárci schválí novelu, kterou teď mají na stole, zabije to odborné školy úplně," podotkl Štěpánek. Východisko nevidí v náborových příspěvcích, na které by stejně kraj neměl dostatek prostředků, ale v systémové podpoře a motivaci mladých učitelů a lidí z oborů, pro které by učitelství mohlo být vhodné zakončení odborné kariéry.

"Nedostatek učitelů je také způsoben odchodem učitelů do důchodu a je málo uchazečů a jejich kvalita a vhodná aprobace. Co se týká zavádění benefitů, náborových či motivačních příspěvků zatím ředitelé nezvažují, protože z pohledu financování není ani prostor tuto nabídku učinit," doplnila referentka odboru školství ve Dvoře Králové Kamila Jonová.

Bohumil Kartous: Učme dějepis naopak, ode dneška k pravěku

K důvodům, které učitele od školství spíše odrazují, přidala další také vedoucí odboru školství v Jaroměři Bohumila Steklá, která Deníku poslala reakci ředitele jedné ze základních škol v ORP. "Chybí mně 4 kvalifikovaní učitelé a proč tomu tak je? Třeba asi, že na veřejnosti je tzv. odborníky školství prezentované jako neperspektivní, neustále negativizované zaměstnání, které je 'prakticky ve všem nemoderní, zastaralé', tak kdo by to chtěl z mladé generace dělat? Vymýšlí se kde co a realita bývá mnohdy jinde. Málo peněz. Stále přibývající odpovědnost učitelů. Tak kdo to chvíli zkusí, tak pak asi spíš prchá," napsal ředitel. Motivační a náborové příspěvky by ve škole zavedl, nemá je ale z čeho dát. Benefity proto nabízí pouze v rozsahu FKSP (fondu kulturních a sociálních potřeb).

Řada oslovených ORP v Královéhradeckém kraji nicméně s nedostatkem pedagogů nebojuje. O tom, že by chybějící učitelé na školách znamenali zásadní personální problém, neměli informace například na Jičínsku nebo na Náchodsku. V okolí Dobrušky letos chybí učitelé pouze na dvou základních školách, na Novopacku jsou tři z pěti základních škol personálně saturované a ve dvou sice několik pedagogů shánějí, není to ale závažnější trend.