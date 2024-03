„Od pondělí všechno pojede právě přes Papežovy. Za mě se semafory osvědčily, kolony tam žádný nejsou a myslím si, že by tam měly zůstat na trvalo," má jasno velitel novoměstských strážníků, který vidí přínos v tom, že zmiňovaný smart semafor vyhodnocuje červenou a zelenou podle aktuálního stavu. „Pokud by tam byl klasický interval, tak by to bylo špatný, to by nefungovalo. Ale tento semafor si to řídí sám podle potřeby, takže ani v dopravní špičce za ten měsíc a kousek jsme neměli žádný problém," říká Miloš Kratěna a připomíná, že obavy kolující na sociálních sítích, že fronty budou až na Rychtu se v žádném případě nepotvrdily. „Sám přes tu křižovatku jezdím několikrát denně a nestalo se mi, že bych tam čekal déle než 15, 20 vteřin," chválí si průjezd křižovatkou, která se rázem stala bezpečnější.

Premiéra v Evropě skončila nehodou

Jediná dopravní nehoda, která se tam krátce po instalaci světel stala, neměla žádnou souvislost se semaforem ani s provizorním kabelovým převěšením komunikace, ale byla zaviněna nepozorností kyrgyzského řidiče. „Byl to člověk, který jel Evropu poprvé a za volantem litevského kamionu si špatně najel. Návěs mu skočil na chodník, kde zavadil o lampu pouličního osvětlení, která se vyvrátila a zůstala viset nad chodníkem," připomněl vedoucí strážník nehodu z konce ledna.

Místostarosta věří, že semafory „U Papežů" zůstanou

Zkušební provoz sice odhalil nějaké potřebné úpravy režimu, ale zdá se, že vše je na nejlepší cestě, aby se na křižovatce objevily nastálo. S tím souhlasí i místostarosta města Aleš Vrátný, který jen pár desítek metrů od křižovatky bydlí. „Za mě se jednoznačně osvědčily a na 99 procent tam semafory zůstanou," věří místostarosta, který připomíná, že se na této křižovatce od 4. března projeví i nové omezení provozu v centru města „Začíná oprava vjezdu do Husova náměstí z ulice U Zázvorky. Odhaduji, že třetina města jezdí na Dobrušku právě přes náměstí, což teď nebude možné. To přinese ještě větší dopravní zatížení křižovatky U Papežů," je si vědom místostarosta.

Opravu může protáhnout případný objev archeologů

Rekonstrukce vozovky a přilehlých chodníků je plánována několik let a na několik měsíců významně omezí život ve městě. Přistupuje se k ní především z důvodu zhoršujícího se stavu skalního podloží pod vozovkou. „Plánovaný termín uzavírky je zhruba na tři měsíce. Jelikož zde bude také probíhat nařízený archeologický průzkum, tak není vyloučeno, že by se v případě výjimečného nálezu mohla stavba protáhnout," říká Aleš Vrátný, že po dokončení této akce se rozhodne, jestli semafory „U Papežů" zůstanou natrvalo nebo se odstraní.