Pomohou chytré semafory? Nově řídí provoz na křižovatce „U Papežů“

Na frekventované křižovatce „U Papežů" v Novém Městě nad Metují je nově světelná signalizace. Semafory, které mají hned několik chytrých funkcí, se zkušebně spustí dnes 24. března. Měly by pomoci regulovat dopravu ve městě, a to především od začátku března, kdy začne oprava vjezdu do Husova náměstí z ulice U Zázvorky. To přinese ještě větší dopravní zatížení křižovatky.

Na křižovatce „U Papežů“ v Novém Městě nad Metují nově řídí provoz semafory. | Foto: MěÚ Nové Město nad Metují