Limitovaná edice PRIM MIG15 byla inspirována legendární stíhačkou, vyrobenou v Československu v 50. letech. Proto byly stylově představeny v hangáru.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Dvě české legendární značky – MIG a PRIM - pro něž je nezbytná přesnost, se spojily do náramkových hodinek PRIM MIG 15, které byly stylově v hangáru na královéhradeckém letišti poprvé představeny veřejnosti. Jsou to první letecké primky, do jejichž vývoje zasáhli přímo piloti proudových letadel.

Přelomové letecké hodinky Prim Mig 15 byly představeny v hangáru