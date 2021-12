V pondělí 14. června odpoledne byly historické i soudobé dokumenty zabaleny do vodě odpudivého materiálu a vloženy do celkem pěti měděných tubusů. Ty putovaly do makovice a ta následně na věž staré radnice.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Více než rok byla náchodská stará radnice bez vrcholové měděné korouhve s makovicí, která byla v roce 2019 demontována a snesena kvůli potřebné opravě. Tehdy v ní byly nalezeny historické dokumenty z předchozích oprav z let 1915 a 1984 zabalené pouze v alobalu. Na návrat korouhve čekala budova déle než rok a půl. 14. června vedení města společně s historikem Janem Čížkem vložilo do makovice pětici měděných tubusů, které skrývaly pečlivě zabalené do vodě odpudivého materiálu svědectví jak z dob minulých, tak i ze současnosti.

Do makovice na staré radnici v Náchodě přibylo svědectví z doby covidové