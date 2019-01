Teplice nad Metují /FOTO/ - Horké sluneční paprsky a velké sucho spojené s nedostatkem vody. Pěstitelé měli co dělat, aby v letošním rozmarném létě ubránili a vypiplali nejen zeleninu a ovoce, ale především květiny. Nejenže nestačili zalévat, ale počítali i ztráty v podobě sluncem spálených rostlinek či předčasně odkvetlých trvalek. Dařilo se i chorobě zvané padlí.

Na tradiční zahrádkářské výstavě v Teplicích nad Metují, která se konala od pátku do neděle, si mnozí z nich posteskli, že jim počasí dalo opravdu dost zabrat. „Bylo to náročné, co se týká sucha, ale myslím, že se nám podařilo uzalévat téměř všechny rostlinky. Zvládli jsme to poměrně dobře, i když jsme do toho museli bojovat i s chorobou padlí, které se daří právě v horku a suchu," posteskla si Zuzana Martincová ze zahradnictví v obci Libchavy u Ústí nad Orlicí, kde pěstují hlavně trvalky, skalničky a dřeviny.

Také s vodou to prý bylo složité. „Dvakrát jsme museli vodu dovézt z jiného zdroje. Denně jsme prolili šestnáct až dvacet kubíků vody, což bylo minimálně jednou tolik oproti předchozím rokům. Tím pádem i čerpadlo spotřebovalo větší množství elektrické energie," uvedla pěstitelka, ale zároveň ujistila, že na cenách výpěstků se to neodrazilo, přestože náklady byly vyšší. „Budeme se to snažit srovnat v jiném období," plánovala.

Pěstitel trvalek Martin Kratěna z Nového Města nad Metují si postěžoval, že vlivem horka květiny velmi rychle odkvetly. Čím je totiž léto prudší, tím je cyklus rychlejší. „Vodu máme z vlastní studny, a přestože jsme se s ní snažili šetřit, museli jsme zalévat dvakrát denně. Co se nestihlo zalít, to uschlo," konstatoval Kratěna.

S úsměvem také podotkl, že v tom největším horku odpočívali se ženou týden u moře a zalévání měl na starosti děda. „Zvládl to dobře, ale mysleli jsme na něho," chválil náročnou pomoc Kratěna.

K novoměstskému pěstiteli prý letos v létě přicházelo méně nakupujících. „V tom horku se lidem asi nechtělo moc ven, natož sázet. Větší tržby jsou až nyní, když se ochladilo," přiznal a i on ujistil, že ztrátovost pro něho není důvodem ke zvyšování cen rostlin.

Přestože to pěstitelé neměli jednoduché, výstava nabídla nejen pěknou podívanou na pěkně naaranžované výpěstky v budově školy, ale i spoustu rostlin k zakoupení v parku. Snad jen expozice květin byla skromnější, než tomu bývalo v minulých letech.

„Týden před začátkem výstavy jsem se postupně dozvídal, že bude k vidění snad jen pět váziček s růžemi, mělo tady být osmdesát gladiol, ani jiřiny nedopadly. Květiny velmi rychle odkvetly. Mohla za to samozřejmě vedra," postěžoval si ředitel výstavy Luděk Groh. Naštěstí se výstavu podařilo připravit a velké množství návštěvníků opět potvrdilo její oblíbenost.

„Když jsem viděl, jaký je průšvih s květinami, volal jsem kaktusářům a požádal je, aby přivezli co nejvíce kaktusů. Těm horko svědčilo. Alespoň letos dostali větší prostor," usmíval se Groh a poděkoval všem ochotným lidem, kteří při výstavě přiložili ruku k dílu.

V Teplicích nad Metují byly k vidění i některé rarity. „Mezi vystavovateli byl například Jaroslav Matejsek z Vršovky. Měl tam různá jablíčka, slivoně i mandloň. Jsou to všechno více méně nové neznámé odrůdy," prozradil ředitel, který návštěvníkům představil například málo známý salát „baby leaf", čínskou salátovku či ledový salát. Odpovídal také v zahrádkářské poradně. Nejčastější dotazy se prý týkaly chorob a škůdců.