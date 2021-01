Stejně jako mnozí další jeho přátelé, pro něž je pohyb se psím spřežením životním stylem, je smutný z toho, že covid musherum překazil závodění. „Největší černá můra je to, že musíme rušit závody, když jsou nádherné sněhové podmínky.

To by mě ani ve snu nenapadlo,“ říká, že dosud byl důvodem pro zrušení vždy jen opačný problém - nedostatek sněhu. „Téměř dvacet let, co děláme závody na Janovičkách nebyla se mnou od začátku ledna řeč, protože jsem nevěděl jestli bude sníh. Vždycky jsem si říkal, že bych chtěl jednou zažít závody, kdy bude 14 dní před jejich termínem dostatek sněhu, abychom měli jistotu, že to můžeme bez nervů chystat. Letos to sice se sněhem vyšlo, ale zase nám je covid zrušil. Je to smutný, ale musíme to tak brát,“ pokrčuje smířeně rameny předseda MC Metuje Jaromír Hanuš, že tradiční lednový termín závodů je definitivně pohřbený.

Musherům a jejich spřežením tak nezbývá než jezdit si alespoň pro radost. "Jsou rádi, že krásně nachumelilo a aspoň mohou vrazit se sáněmi. Samozřejmě, že by byli radši, kdyby mohli trénovat na závody a setkávat se. Všem nám to chybí - rok je dlouhá doba, když se nepotkáváme,“ říká předseda červenokosteleckého klubu.

Varianta, že by se desítky závodníků mohly sjet do Javořích hor v únoru, je podle Hanuše nereálná.

„Letos jsme to opravdu odpískali. Dokud je uzavřené ubytování tak to nejde – k zajištění závodů je potřeba kolem 50, 60 pořadatelů a ti potřebují někde bydlet. Nemůžeme po nich chtít, aby po celodenním stání na mrazu večer spali ve stanu. Musíme tuhle dobu překonat a za rok snad bude už líp,“ věří Jaromír Hanuš, který je rád, že alespoň po dvou letech měl možnost vytáhnout zimní skútr.

„Říkali jsme si s provozovatelem kempu Brodský, že když je tak krásná zima, tak aspoň vyženeme pavouky z výfuku a uděláme běžkařské stopy a dali jsme tomu honosný název Skiareál Brodský. Mělo to velkou odezvu,“ usmívá se Jaromír Hanuš, kterého těší, že běžkařské stopy využila hned první den zhruba stovka lidí.