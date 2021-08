Covidová jednotka je zakonzervovaná, lékaři doufají, že ji nebudou potřebovat

Je to bez týdne přesně půl roku, co Oblastní nemocnice Náchod (ONN) byla na vrcholu koronavirové pandemie a měla vyčerpanou kapacitu všech 178 covidových lůžek. Tehdy byla nemocnice na totální hraně svých možností a speciální skříňový vůz v Fénix v barvách pražské záchranky převážel najednou devět pacientů do jihomoravského Kyjova, aby uvolnil lůžka pro nové pacienty.

Před půl rokem bylo oddělení ARO a JIP náchodské nemocnice zaplněné pacienty s těžkým průběhem Covidu-19. V květnu se přestěhovalo do nového pavilonu, ale původní oddělení zatím zůstává zakonzervované a připravené pokud by s podzimem opět přišel nárůst. | Foto: Michal Fanta

Od té doby se situace v náchodské nemocnici naštěstí změnila k nepoznání. Konec pandemie pro zdravotníky znamenal i vstup do nových prostor , kde se v ještě stále novotou vonícím prostředí pokouší definitivně zabouchnout dveře za náročným a smutným obdobím. Když 18. května opouštěl náchodské covid ARO poslední covidový pacient, bylo již týden anesteziologicko-resuscitační oddělení přestěhováno do nového pavilonu. Poslední covidová stanice ve staré budově ale definitivně zrušena rozhodně nebyla. Ztichlá atmosféra prázdných prostor, kde se ještě před několika měsíci potili zdravotníci v ochranných oblecích, dnes působí jako memento doby, kdy případy pozitivních testů přibývaly v celé republice každodenně po tisících. Oddělení sice aktuálně zeje prázdnotou, ale lůžka i zdravotnické přístroje jsou sice přikrytá modrými igelity a připravené k použití, pokud by na podzim opět přišel nárůst covidových pacientů ve vážném stavu. „Pro případ, že by bylo třeba hospitalizovat větší počet pacientů, budeme schopni během jednoho dvou dnů otevřít dvě covidová oddělení – devítilůžkové ARO a lůžkovou stanici na bývalé chirurgii se šestilůžkovou JIP a 16 standardními lůžky. Obrazně řečeno bude stačit rozsvítit. Samozřejmě, že se bude muset najít někdo, kdo rozsvítí,“ říká ředitel náchodské nemocnice Jan Mach, a optimisticky doplnil, že od mnoha zdravotníků slyšel větu: Když budete potřebovat, zase půjdu. „Určitě si všichni přejeme, abychom již nepotřebovali, ale nikdo neví,“ je si vědom Jan Mach. Kdyby zakonzervované covid oddělení zůstalo nevyužité, tak by to rozhodně nevadilo ani někdejšímu šéfovi. „Doufám ale, že se už epidemie v takové síle nevrátí a původní ARO oddělení tak nebude potřeba,“ věří primář oddělení Petr Štěpánek a poklepem na dřevěné dveře svou víru podpoří.