"Ve čtvrtek 2. března se může do sbírky zapojit i veřejnost, a to díky besedě s Kateřinou Šedou, která odstartuje v 18 hodin v sále Infocentra v Broumově. Vstupné je zdarma," zve na netradiční setkání Barbora Fialová z týmu broumovské kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028.

A jak Kateřinu Šedou napadlo vytvořit Národní sbírku zlozvyků? Oslovil ji tým brněnského Mendel Festivalu, pojmenovaném po světově uznávaném genetikovi Johannu Gregoru Mendelovi. Letos se totiž slaví dvousté výročí jeho narození a při té příležitosti měla Kateřina Šedá vymyslet projekt, kterým by široké veřejnosti ne úplně známého vědce lépe představil. „Hledala jsem nějaký most, který by propojil genetiku s běžným životem. Zlozvyky jsou něco, co se dědí. Rodiče je předávají svým dětem a navíc sám Mendel byl třeba silný kuřák. Zůstalo po něm několik propálených ubrusů,” vypráví Kateřina Šedá o muži, jenž se kromě genetiky věnoval včelařství nebo meteorologii a v 19. století sloužil jako opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Kromě osobních a rodinných zlozvyků se umělkyně zaměřuje i na zlozvyky profesní, národní nebo lokální. „Lokální zlozvyky se nedají moc sbírat na dálku, v hledáčku máme různá místa, a třeba na severu a v Broumově jsem ještě nebyla,” vysvětluje Kateřina Šedá, proč se spojila s týmem broumovské kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028.

A jestli má sama nějaké zlozvyky? A ne jeden. Celý projekt vlastně zahájila tím, že sepsala asi šedesát vlastních. „Jednak se mi ulevilo a pak jsem taky našla způsob, jak namotivovat veřejnost. Třeba chlapi od padesáti let nahoru, to je skupina, která poměrně často tvrdí, že žádné zlozvyky nemá. Když to ale člověk otevře, uvědomí si zlozvyky vlastní, i ty, co vidí v okolí,” dodává.

Umělkyně, fotografka, malířka a grafička Kateřina Šedá je držitelkou mnoha prestižních ocenění a teprve druhým českým umělcem, který měl sólovou výstavu v galerii Tate Modern v Londýně. "Jen pro zajímavost, cílem londýnské performance v roce 2011 bylo porovnat malou jihomoravskou vesnici Bedřichovice u Brna s megapolí, jakou je Londýn. Kateřina Šedá tenkrát promítla katastrální území Bedřichovic do centra Londýna. Akce se účastnilo i osmdesát obyvatel Bedřichovic, kteří v Londýně dělali, co dělají doma. Zametali, pracovali na zahradě, hráli nohejbal, opalovali se, umývali auto. Zároveň se zapojilo osmdesát britských malířů, kteří malovali vesnici v londýnských reáliích podle fotografií skutečných Bedřichovic," popisuje Barbora Fialová.