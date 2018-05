Cyklobusy se už brzy rozjedou a zavezou vás až do hor

Náchodsko - I s bicyklem můžete za pár dní jet autobusem do Krkonoš i do Polska.

Dne 2. června vyjedou cyklobusy, které vás až do 30. 9. 2018 zavezou do Polska, Adršpachu nebo Krkonoš. Pro letošní rok dostaly novou tvář.Foto: archiv Kladské pomezí

V sobotu 2. června vyjedou na silnice cyklobusy, které milovníky cyklovýletů zavezou do Polska, Adršpachu nebo do Krkonoš. Pro letošní rok získaly vleky pro přepravu kol novou tvář. „Důvod byl prozaický. Po loňské sezoně byly staré plachty natolik poškozené, že musely být nahrazeny novými. Je na nich nový motiv, usměvavá rodina na cyklovýletě,“ říká Marketá Venclová z Obecně prospěšné společnosti Branka, která provoz cyklobusů Kladským pomezím organizuje.

Od začátku letošního června tak budou moci zájemci využít dvou linek oblíbených cyklobusů. „Delší červenou linkou se dostanete z Hradce Králové až do Horní Malé Úpy na Pomezní boudy. Mezi tím však linka staví například ještě v Jaroměři, a tak můžete i se svým kolem zavítat do pevnostního města Josefov,“ nabízí zajímavou zastávku na trase cyklobusu, který má pak zastávku i v České Skalici. Ta je perfektním výchozím místem pro návštěvu Babiččina údolí. „Nebo se odtud můžete projet po nové cyklostezce od vodní nádrže Rozkoš,“ láká na další možnost.

Zatímco předloni využilo služeb cyklobusů kolem 12 tisíc cestujících, a organizátoři doufali v další nárůst, vloni to bylo se zájmem o něco slabší. „Ovlivnily to objížďky na Trutnovsku, které poznamenaly linku na Pomezní Boudy,“ říká dopravní ředitel CDS Náchod Robert Patzelt. „Letos snad žádné nebudou, tak by to mohlo být dobré.“

Na své cestě do Polska si český cyklobus lehce konkuruje s tamní cyklolinkou, která jezdí v podobný čas. Podle nám dostupných informací ale polský spoj v Kudowě Zdróji mívá zpoždění a i místní cestující pak dají přednost českému dopravci, který přijede dříve a doveze je třeba do Karlova. A pokud máte chuť na bloudění ve skalách, vystupte právě tam. „Od zastávky je to jen kousek na Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki). Projdete se jak bludištěm mezi skalními věžičkami, tak po skalních plošinách s vyhlídkami do dalekého okolí. Do Karlova z Náchoda přijedete modrou linkou v 8.50 a ve 12.50 a zpět odjíždí v 11.05 a 15.40 hodin,“ přidává další tip Markéta Venclová.

Startovat bude i projekt Cyklobusy do Orlických hor v oblasti Bukové hory a Králického Sněžníku. Zahájení sezony je rovněž naplánováno na sobotu 2. června a cyklobusy budou jezdit každý víkend i o svátcích až do 30. září.

Z Hradce do Vambeřic snadno i bez auta Dostat se z Hradce Králové do polských Vambeřic (Wambierzyc) je snadné a nemusíte mít s sebou ani kolo. Ráno v 7.15 nastoupíte na hlavním terminálu do cyklobusu na červenou linku a za hodinu vás v Náchodě již bude čekat modrá linka cyklobusu, na kterou přestoupíte. Ve Vambeřicích si po další hodině jízdy můžete prohlédnout unikát v podobě baziliky sv. Panny Marie, největší a nejkrásnější křížovou cestu v Evropě nebo také největší pohyblivý betlém v Kladsku. Zpět do Náchoda cyklobus odjíždí v 10.40 a 15.15 hodin. Do Hradce pak z Náchoda jezdí každou hodinu vlakové spojení s krátkým přestupem ve Starkoči. Pozor, modrou linkou se do Vambeřic cyklobusem svezete pouze o víkendech a ve svátky, v pracovní dny jezdí pouze na Karlov (Karłów).