Cyklobusy vyrážejí do hor po zelené, modré, růžové...l

Orlické hory – Cyklobusy jezdí od 29. 5. do 28 . 9. 2010 o sobotách, nedělích, svátcích. Dopravu zajišťují Orlobus a.s. Nové Město nad Metují, Audisbus s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, ČSAD a.s. Ústí nad Orlicí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Plecháč