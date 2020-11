„Vznik oddělení by měl v prvopočátku řešit zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu především na komunikacích I/33 a I/37, kde již v této době dochází kvůli nárůstu intenzity dopravy k nepříjemným kolizním situacím,“ říká ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Petr Petřík.

O plánu zrodu jaroměřské „Kobry 11“ informovalo krajské policejní ředitelství již v první polovině srpna. Tehdy policejní prezident Jan Švejdar poprosil jaroměřského starostu Josefa Horáčka, aby strážcům silničního zákona pomohl vybrat vhodné umístění ve městě. Nicméně radnici se nepodařilo najít takové prostory, které by mohli sloužit jako základna dálničních policistů. „Našli jsme sice objekt, který by byl s ohledem na požadované dispoziční kapacity vhodný, ale ten si vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci odhadem za šest milionů korun a realizace stavebních úprav by se všemi náležitostmi trvala více než rok,“ říká starosta Josef Horáček.

Nakonec volba padla na na jaroměřské obvodní oddělení, které muselo být částečně přeorganizovano, jaroměřští policisté se museli uskrovnit a dát část svých prostor k dispozici dálniční policii.

"Uvolnili jsme dvě místnosti, kde bylo detašované pracoviště kolegů služby kriminální policie a vyšetřování, kteří se vrátili na územní odbor do Náchoda," uvedl Jaroslav Červený, vedoucí obvodního oddělení Jaroměř, kde aktuálně slouží 19 policistů. Nezbytné přípravné práce trvaly zhruba tři měsíce, v jejichž průběhu policisté získali nutnou techniku, výbavu a zejména zázemí pro výkon své služby. „Policisté začínají sloužit na nově zřízeném dálničním oddělení v těchto dnech.

V předstihu, tedy před zprovozněním nového úseku dálnice D11, mohou začít rychleji, lépe a efektivněji eliminovat problémy spojené s bezpečností a plynulostí silničního provozu a také mohou samozřejmě ve větší míře potírat i trestnou činnost, s níž se v těchto místech setkáváme,“ vysvětluje úlohu policistek a policistů na jaroměřském dálničním oddělení Petr Petřík.

Dálnici D11 a stávající komunikaci I/33 totiž využívají pro převoz odcizených vozidel do zahraničí řidiči, kteří nezřídka bývají pod vlivem drog a představují pro ostatní nebezpečí. Posílení výkonu služby v tomto úseku má proto i s ohledem na potírání této trestné činnosti svůj smysl.

Nové dálniční oddělení disponuje třemi osobními vozidly, dvěma motocykly a v současné chvíli zde službu vykonává osm policistů a jejich stav by se měl do konce měsíce zvýšit na deset a tabulkově je nastavený cílová stav na 15. „Jejich počet se bude s blížícím se termínem zprovoznění nového úseku dálnice D11 nadále zvyšovat až na plánovaných 35 policistů,“ upřesňuje vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie KHK Petr Dušek.

Se zprovozněním nového úseku dálnice D11 až k Jaroměři budou policisté moci lépe zachovat stávající akceschopnost a efektivně mírnit dopady spojené s případnými problémy nejen v dopravě. Vznik nového dálničního oddělení proto potěšil i náchodského starostu Jana Birke. „V kontextu avizovaného navýšení počtu dopravních policistů na Náchodsku mohou významně přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu i v úseku silnice I. třídy na již dnes komplikovaném úseku směrem do Náchoda.“

Starosta Jaroměře, která také trpí častými dopravními komplikacemi je ale více nohami na zemi. „Beru to sice jako pozitivum, ale rozhodně si nemyslím, že by to spasilo dopravu v Jaroměři či v Náchodě. Nicméně doufám, že alespoň v těch nejkrizovějších situacích budou nápomocni se zajištěním plynulosti dopravy a výrazněji budou pomáhat s dohlížením na dodržování dopravních předpisů,“ věří starosta Josef Horáček.

V Jaroměři však dálniční oddělení nebude sídlit natrvalo. S ohledem na vývoj a postup výstavby dálnice D11 by měli policisté přesídlit v budoucnu do nového dálničního oddělení. které by mělo poté sídlit ve Stříteži. Podle šéfa trutnovské dopravní policie Jiřího Prouzy vznikne v místě, kterému se říká Humburák (kopec na příjezdu do Trutnova od Hradce Králové) a bude součástí nového areálu se Správou a údržbou silnic.