Prosincové otevření dalšího úseku dálnice D11 sice do jisté míry městu ulevilo od permanentního provozu na hlavním tahu, ale problémy se objevily jinde. Alespoň tak to tvrdí někteří obyvatelé okrajové části Jakubské předměstí v ulicích Růžová a Na Vrších. Ve snaze upozornit na stav věcí proto vznikla petice, prostřednictvím které chtějí docílit zklidnění zdivočelé dopravy.

„Došlo zde ke zvýšení intenzity provozu, nedodržování rychlosti, která nás tu vždy trápila a nyní se navýšila o ty, kteří spěchají z dálnice nebo na dálnici,“ říká člen petičního výboru Petr Bischof, kterému vadí i nevybavenost komunikace v podobě chybějících nebo příliš zúžených chodníků či neexistence přechodů pro chodce. „Statisticky jde jen o čas, než se našim blízkým něco na ulici stane,“ obává se Petr Bischof, který text petice a výzvu k jejímu podepsání vlastnoručně vkládal do všech poštovních schránek v dotčené oblasti. „Rozdal jsem 350 letáčků do schránek občanů v ulicích Růžová, Na Vrších a do obce Hořenice,“ postaral se o informovanost v celé lokalitě.

„Máme za to, že od data otevření dalšího úseku D11 s exitem v úrovni obce došlo k výrazné změně hustoty provozu a velmi častému nedodržování povolené rychlosti projíždějících vozidel,“ stojí v petici, jejíž pisatelé tento stav vnímají jako své ohrožení. proto také očekávají provedení kompetentních dopravně mimořádných opatření, která by vedla ke zklidnění provozu. „Ta petice nechává městu prostor, aby mohlo jednat podle toho, co je pro bezpečnost potřebné. Nejsme odborníci na dopravu a nemáme striktní požadavky přímo na konkrétní věc," dodává Bischof, který spolu s dalšími žádá prověření podnětu a přijmutí odpovídajících opatření v zájmu bezpečnosti účastníků provozu na uvedené komunikaci.

Jaroměřský starosta ale považuje požadavky v petici za nereálné. „Já se zdržím komentáře, protože ti petenti s námi o ničem nejednali. Nepřišli na město snažit se cokoliv vyjednat a řeší to tím – což je pochopitelně jejich právo – že začali psát petici,“ říká starosta Josef Horáček, který podle svých slov nebyl s přesným obsahem petice dosud seznámen. „Pokud požadují omezení dopravy na silnici III. třídy tak je to absolutně mimo reálné možnosti města. Ta komunikace je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a zákon jasně uvádí, v jakých případech lze omezovat dopravu na komunikaci, která je zařazená do sítě silnic,“ vysvětluje starosta.

Co se týče požadavku na měření rychlosti, tak to je již ve stavu jednání. „Město Jaroměř žádá o povolení úsekového měření mimo jiné i v lokalitě v ulici Na Vrších. Pokud jde o výstavbu chodníku v místech, kde je požadován, tak tam je to z mého pohledu zatím nerealizovatelné,“ dodal starosta města.

Petice je k podepsání na třech místech - jedním z nich je oblíbený hostinec Růžovka, kde se petiční archy hned v první den začaly plnit podpisy. Hostinec stojí hned vedle silnice. „Ta situace je dlouhodobě neúnosná, ale teď se to ještě zhoršilo. Problém je podle mě v tom, že navigace řidičům ukáže, že tudy to je nejblíž,“ říká hostinský Radek Těšina.

„Na některých místech to je pro řidiče zřejmě nepřehledně značené. Navíc profesionální řidiči jezdí podle plánovače tras na googlu a ne podle navigace pro nákladní vozidla, která by je vedla tam, kudy mohou jet – alespoň jsme to tak slyšel,“ připojuje se jeden z hostů Jan Šváb, který často vídá projíždět kamiony s polskými a litevskými „espézetkami.“ Z hmotnostního omezení si prý nikdo z nich nic nedělá.

Provoz na silnici je podle Radka Těšiny špatný dlouhodobě. „Ale místní to tu znají a vědí jak se na té silnici mají chovat – kde je jaký hrbol, kde si dát pozor, že je to zúžené kvůli zaparkovaným vozům. Teď provoz narostl, řidiči kteří to tu neznají jedou hlava nehlava, myslí si, že je to v pohodě a valí. Často to odnášejí uražená zpětná zrcátka,“ popisuje situaci muž za výčepem, který vidí řešení v dokončení obchvatu. „Pak tranzitní úlevu konečně pocítíme všichni.“