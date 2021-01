Například tu z léta 2019, kdy na železničním přejezdu v Černožicích na Hradecku zemřela čtyřčlenná rodina včetně dvou malých dětí. Šlo o nejtragičtější případ srážky auta s vlakem v České republice za posledních patnáct let. Shodou okolností jen několik dní po nehodě instalovali pracovníci Správy železnic na přejezd závory.

Zvyšování bezpečnosti na přejezdech je v posledních letech velkým tématem. Jen loni Správa železnic zrekonstruovala v Česku celkem 155 úrovňových křížení za více než 1,5 miliardy korun. Letos přijde na řadu dalších 200 za téměř dvě miliardy. Jen v Královéhradeckém kraji se v letošní roce zrekonstruuje 22 přejezdů. Hned 12 z nich nově dostane závory.

Modernizace přejezdů a jejich vyšší zabezpečení se projevily i v počtu nehod na přejezdech. Vloni došlo k 143 střetnutím, což je o 22 méně než v předchozím roce a nejméně od vzniku Správy železnic (SŽ) v roce 2003. Snížil se i počet fatálních nehod. Do jaké míry za to mohla menší mobilita lidí související s pandemií koronaviru a do jaké každý rok zvyšující se dopravní zabezpečení, můžeme jen odhadovat. V Královéhradeckém kraji loni zemřeli na železničních přejezdech čtyři lidé. O rok dříve, kdy do statistik výrazně promluvila již zmíněná nehoda v Černožicích, zemřelo lidí šest. I přes menší počet úmrtí však v hradeckém kraji navzdory celostátním číslům střetů automobilů s vlaky přibylo. Drážní inspekce loni řešila na Královéhradecku celkem 12 mimořádných událostí, v roce 2019 jich bylo sedm.

Nejtragičtější loňská nehoda v kraji se stala v červenci na nechráněném železničním přejezdu v Borohrádku na Rychnovsku. Na místě zemřely dvě ženy. Ačkoliv tento konkrétní přejezd si na rekonstrukci ještě počká, právě nehody jsou jedním z důležitých faktorů, podle kterých SŽ vybírá, kam bude závory instalovat. „Přejezdy, kde dochází ke střetům, dostávají závory přednostně. Důležité je ale samozřejmě také to, jak je tam silný provoz. A to jak na silnici, tak na železnici,“ vysvětlil mluvčí SŽ Pavel Tesař. Největší posun směrem k bezpečnosti čeká v kraji letos přejezd v Dohalicích a dva přejezdy v Trutnově. Místo křížů tam nově budou závory se světelnou signalizací. Závory nově dostanou i přejezdy v Teplicích nad Metují, Meziměstí, Jetřichově, Hořicích, Červeném Kostelci a Královci. Na nich byla dosud pouze světelná signalizace.

Další zvýšení bezpečnosti je v plánu i u přejezdu v hradecké místní části Březhrad. Na tamním přejezdu se v roce 2003 střetl autobus MHD s vlakem a zemřeli při tom čtyři lidé. O několik let později přejezd dostal závory. Teď ho čeká další rekonstrukce. Nově bude opatřen kamerami pro automatickou detekci přestupků.

Tragédie bez závor

Tři největší tragédie na železničních přejezdech na Královéhradecku spojuje absence závor. V roce 1990 zemřelo šest lidí z linkového autobusu po srážce na nechráněném přejezdu v Třebechovicích. Další dvě nehody už byly zmíněné. V roce 2003 zemřela v Březhradě řidička autobusu a tři cestující, v roce 2019 v Černožicích čtyřčlenná rodina v osobním automobilu.