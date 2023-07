„Pan Fejfar se ozývá ke každému stromu. Je to jeho právo, ale rozhodně ho nepovažuju za dendrologa, který by stromům nějak extra rozuměl. Necháme to na posouzení odborníků,“ říká starostka, která jeho iniciativu s kbelíkem neshledala jako dobrý nápad. „Tím, že by se lila ke kmeni chlorovaná voda z kašny, jak to předváděl pan Fejfar, tak to stromu neprospěje,“ dodává. Jaké bude stanovisko České inspekce životního prostředí nechce předjímat. „Projekt byl po odborné stránce takto schválen a my nemáme důvod nic měnit. Pokud přijede komise a řekne něco jiného, tak potom z toho budeme vycházet.“

Názor, že město se snaží lip zbavit českoskalická starostka odmítá. „To je úplný nesmysl! Určitě jsme nedali projektantovi zadání, aby udělal všechno pro to, aby je zničil,“ říká Zuzana Jungwirthová, podle níž je po rekonstrukci náměstí prodyšnost povrchu lepší než dříve. „Architekt určitě spolupracoval s dendrology. Nejsem odborník, ale nemám důvod to rozporovat. Lípa má dlouhé kořeny zasahující až pod trávník a vláhu přijímá právě těmi nejtenčími kořínky, které jsou daleko od kmenu. Za sto let si strom vybudoval tak rozsáhlý kořenový systém, že zasahuje do míst pod trávník, kde je závlaha,“ nemyslí si, že by strom začal skomírat kvůli tomu, že jeho kmen je sevřen těsným objetím dlažebních kostek.

Že jsou stoleté lípy prořídlejší než dříve na nich pozoruje čtyři, pět let. „Rostou na rozpáleném náměstí, ve volné přírodě by se jim určitě vedlo lépe,“ je si vědoma starostka, že na náměstí stromy nemají nejlepší podmínky. „Není to ale tím, že by se jejich vitalita změnila bezprostředně po rekonstrukci náměstí. Kdyby se pokácely hned, tak by to pro nás bylo jednodušší. Chtěli jsme je ale zachovat co nejdéle, a tak jsme se vydali těžší cestou – udržet je. Ale jejich čas určitě taky někdy přijde,“ je si vědoma.

Nejlepší varianta jak strom zabít?

Povrchovou úpravu v blízkosti kmenů shledal jako nevhodnou Deníkem oslovený arborista. „Nevím jakým způsobem tam probíhaly stavební práce a jejich kontrola, ale jestli ten strom chtějí zabít, tak tohle je ta nejlepší varianta,“ okomentoval Daniel Hečko podobu bezprostředního okolí stromu. „Lípa je sice nezmar a umí se vypořádat s mnoha překážkami, ale to co jí udělali zde, je z mého pohledu blbost,“ je přesvědčen. „V dnešní době existuje spousta funkčních systémů, které umí vyřešit prostor kolem stromů v zadlážděných lokalitách, ale tohle rozhodně není jeden z nich. Bylo to možná nejlevnější řešení, které se dalo udělat, ale rozhodně ne efektivní,“ má jasno. Jako ideální případ uvedl povrchové řešení okolo stromů například u kašny na náchodském náměstí. „Strom tam prostor a kořeny mají dostatečný přístup ke vzduchu,“ všímá si Hečko.

Není to poprvé, co lípy na českoskalickém rynku budí emoce. V březnu nechala radnice pokácet dvě lípy zasazené v roce 1919 na počest prvního výročí vzniku republiky a byly prohlášeny za pamětní stromy. Petici za jejich zachování v roce 2019 podepsaly čtyři stovky lidí. Ani to ale lípy před motorovou pilou nezachránilo. Podle radnice jejich čas nastal kvůli špatném stavu a vlivu na růst nových stromů.

V České Skalici se lidé rozloučili se stoletými lipami, půjdou k zemi

Jaký bude osud dalších dvou lip ukáže čas. Jedno je jisté už teď – zalít strom vodou z kašny nabranou do kbelíku už nelze. Cedule s prosbou o zalití stromu a kbelík totiž na rynku nevydržely ani dva dny. „Cokoliv co nepatří na náměstí, tak technické služby odstraní,“ dodala Zuzana Jungwirthová.