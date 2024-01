Následně se hodnota násobí ještě koeficientem podle velikosti obce. V případě Náchoda je poslední cifra 2, jelikož město na východě Čech spadá do kategorie obcí do 25 tisíc obyvatel. Byty, ke kterým patří také pozemek pod plochou bytu (například ve společenství vlastníků bytových jednotek - SVJ) se násobí číslem 1,22 a vznikne výsledná částka.

Zvýšená daň z nemovitosti se promítne do peněženky každého plátce v Náchodě. Například u 80metrového bytu si jejich majitelé ročně připlatí oproti loňsku přibližně o 730 korun. „Nemám z toho radost, co vám mám říkat. Vloni jsem měnil střechu a teď další výdaje navíc. Je to ale jen pár stovek, tak se z toho nezblázním. Hlavně ať s něčím dalším nevyrukují zase příští rok," přijal celkem klidně navýšení každoročního poplatku řidič Karel z Náchoda.

Jiné číslo tak platí pro obyvatele částí Bražec, Malé Poříčí, Pavlišov, Lipí, Jizbice, Dobrošov (koeficient 1,4), jiná pro Babí, Staré Město, Běloves (koeficient 1,6) a nejvyšší je logicky přímo pro Náchod (koeficient 2,5).

Města si přitom mohou určit hodnotu tohoto koeficientu v rozmezí 1 až 5, ale námi oslovené radnice k žádné změně nesáhly.

„Nechtěli jsme v dnešní době vzrůstajících cen energií, odpadů, nákladů na bydlení, na jídlo a tak dále zatěžovat občany a vlastníky nemovitostí navýšením další platby,“ vysvětlila mluvčí radnice, proč v Náchodě na místní koeficient nesahali.

Pokud máte například v Náchodě byt o velikosti 50 metrů čtverečních, tak vaše daň bude letos ve výši 1068 korun, tedy asi o 450 korun více než minulý rok. Když budete mít rodinný dům o výměře 140 metrů, tak tady už si připlatíte asi o 1200 korun více.

Navýšení poplatků tak potěší akorát městskou pokladnu v Náchodě, do které by mělo přitéc přes pět milionů navíc. „V roce 2023 jsme obdrželi téměř 10 890 000 korun. Na rok 2024 je odhadnuta částka 16 150 000 Kč,“ doplnila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Úředníci z finančáku vyjíždějí i na venkov

Daň z nemovitostí se neřeší jen v největším městě regionu, ale i v Broumovské kotlině. Na městském úřadě v Broumově stojí před zasedací síní několik lidí. Za dveřmi jsou dvě úřednice finančního úřadu, které pomohou zájemcům zorientovat se ve spletité síti daňových přiznání. Až do 7. února mohou poplatníci daně z nemovitých věcí v pondělí a ve středu od 8. do 17. hodin využít možnosti vyřídit si daňové záležitosti.

„Zdědil jsem po otci pozemky, a teď v Otovicích od listopadu jeden pronajímám. Máme pachtovní smlouvu a podle mě by tu daň měl platit pachtýř, on mi tvrdí, že to tak není. Tak se jdu na to zeptat, co mi k tomu řeknou," šel se poradit s finančními úřednicemi Miroslav Steiner.

Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Jak vypočítat daň z bytu? • Základem daně je výměra podlahové plochy v m² podle stavu k 1. lednu

• Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.

• Daňová sazba pro byt jsou 3,50 Kč/m² .

• To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel, Náchod má tento koeficient 2.

• Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, které se obce určují samy. Obce ho mohu zvyšovat ze základní úrovně až na hodnotu 5. Ty se mohou lišit i podle lokality v jednotlivých městech nebo obcích. Místní koeficient lze nejlépe zjistit přímo na příslušných úřadech. V Náchodě je tento koeficient 2,5.