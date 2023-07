Náchodští policisté darovali další litry krve. Více než čtyři litry této vzácné tekutiny mohou zachránit lidské životy.

Další desítka náchodských policistů zavítala do transfúzní stanice Oblastní nemocnice Náchod poslední červnový den. „Hromadně a dobrovolně zde darovali další litry krve. Přidali se tak k desítkám svých kolegů, kteří krev darovali v dalších termínech. Uniformované ženy a muži se tak zapojili do výzvy „Naplňme krevní banky na prázdniny“. Každá kapka krve pomáhá, a to nejen o prázdninách," připomněl policejní preventista Miroslav Mervart a doplnil, že tato akce pro náchodské policisty jistě nebyla poslední.

„Ještě stále váháte, zda se připojit k policistům a dalším bezpříspěvkovým dárcům krve a podpořit tak dobrou věc? Darováním krve můžete pomoci k záchraně nebo dokonce přímo lidský život zachránit, aniž byste třeba přímo zasahovali při nějaké nešťastné události," nabádá Miroslav Mervart.

A jak probíhá darování krve? Můžete se podívat například v tomto videu:

Zdroj: Youtube