Letos ale opět patřil 8. květen stovkám návštěvníků , kteří si u příležitosti 77. výročí konce druhé světové války nenechali ujít mimořadný zážitek. Při 27. ročníku Mise Velichovky se pořadatelé snažili, aby se vzpomínkové setkání co nejvíce blížilo dobové situaci v roce 1945, kdy byl lázeňský objekt ve Velichovkách štábem velitelství armády „Mitte“ maršála Ferdinanda Schörnera.

A co se tehdy na konci války v roce 1945 ve Velichovkách odehrávalo?

Dne 8. května 1945 v dopoledních hodinách přijel do Velichovek ozbrojený konvoj 23. průzkumné squadrony, která byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona. Konvoj přivezl kurýra k doručení kapitulace německé armády. Podle jedné verze Schörner před jejich příjezdem odlétl a jednání probíhala v budově Masarykova domu s jeho zástupcem.

Jiná verze tvrdí že se polní maršál jednání i s dalšími důstojníky účastnil. Američtí vojáci společně s německým parlamentářem přesvědčili velení armády střed, aby složila zbraně a nepokračovala v bojích. Ty by znamenaly další dny války a s nimi stovky životů vojáků německé i sovětské armády, která do nitra Čech postupovala z východu. Krátce na to německý štáb, v posledních hodinách války Velichovky opustil. Ve 13 hodin nebylo ve Velichovkách jediné německé vozidlo ani jediný německý voják. Odjeli také Američané.

Sovětská armáda ještě 9. května večer sváděla úporný boj na přístupech k Náchodu z Polska. Jaroměře dosáhla 10. května v 7:10 hodin, a potom pokračovala v dalším postupu na západ. Velichovky byly osvobozeny 11. května 1945.

V roce 1997 byl v lázeňském parku k této události vybudován památník. Každý rok, 8. května, je pořádána vzpomínková jízda historických vozidel 2. světové války nazvaná Mise Velichovky.